"Я не худая": Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами

Поклонники поспешили заверить ведущую, что у нее шикарная фигура
Леся Никитюк вместе с родителями и родственниками отдыхает в турецком Бодруме, наслаждаясь морем, солнцем и вкусной едой. При этом телеведущая не забывает делиться с поклонниками красочными моментами своего отпуска и показывать, какие наряды она "выгуливает" на курорте. К слову, нередко знаменитость выбирает простые и удобные летние луки и даже не пользуется косметикой.
На новом фото в своем Instagram Леся решила побаловать подписчиков снимком в бикини. Харизматичная ведущая позирует в цветастом купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках, присев на ограждение. По лучезарной улыбке видно, что артистка очень довольна своим отдыхом.
"Мой рай", - прокомментировала пикантный кадр артистка, причем на английском языке.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Еще одно фото она опубликовала в разделе сториз.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры тут же засыпали Никитюк комплиментами, восхищаясь ее фигурой. Впрочем, сама звезда несколько самокритична к своим формам.
"Лесь, что бы такое съесть, чтоб похудеть и стать, как ты?" — спросили у нее в комментариях.
"Я не худая", — ответила Леся и добавила много грустных смайликов.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети поспешили уверить девушку, что у нее просто-таки шикарная и очень стройная фигура.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката. Ведущая позировала на балконе своего номера в Турции в эффектном зеленом мини-платье.
Ранее стройная Леся Никитюк в коротких шортах показала, как расслабляется на пляже.