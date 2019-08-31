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"Я не худая": Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.08.2019 - 11:58
"Я не худая": Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники поспешили заверить ведущую, что у нее шикарная фигура

Леся Никитюк вместе с родителями и родственниками отдыхает в турецком Бодруме, наслаждаясь морем, солнцем и вкусной едой. При этом телеведущая не забывает делиться с поклонниками красочными моментами своего отпуска и показывать, какие наряды она "выгуливает" на курорте. К слову, нередко знаменитость выбирает простые и удобные летние луки и даже не пользуется косметикой.

На новом фото в своем Instagram Леся решила побаловать подписчиков снимком в бикини. Харизматичная ведущая позирует в цветастом купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках, присев на ограждение. По лучезарной улыбке видно, что артистка очень довольна своим отдыхом.

"Мой рай", - прокомментировала пикантный кадр артистка, причем на английском языке.

&quot;Я не худая&quot;: Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Еще одно фото она опубликовала в разделе сториз.

&quot;Я не худая&quot;: Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры тут же засыпали Никитюк комплиментами, восхищаясь ее фигурой. Впрочем, сама звезда несколько самокритична к своим формам.

"Лесь, что бы такое съесть, чтоб похудеть и стать, как ты?" — спросили у нее в комментариях.

"Я не худая", — ответила Леся и добавила много грустных смайликов.

&quot;Я не худая&quot;: Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети поспешили уверить девушку, что у нее просто-таки шикарная и очень стройная фигура.

  • Правильно ты идеальна!!!
  • Я бы с Вами поспорил. Вы очень красивая
  • Ох ти ж Леся файнезна стала
  • Красивая очень
  • Фігура неймовірна!! Харизматична, весела))) обожнюю!
  • Нормальна, така як треба!
  • Я думала це якась із дівчат Victoria Secret, а це ви! Круто!
  • Ты такая худенькая! Поправляйся давай!
  • Леська, ты абалденная
  • Русалонька!!!!
  • Ох Леська, чертовски хороша

&quot;Я не худая&quot;: Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката. Ведущая позировала на балконе своего номера в Турции в эффектном зеленом мини-платье.

Ранее стройная Леся Никитюк в коротких шортах показала, как расслабляется на пляже.

В дерзком мини с экстремальным декольте: Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката Конфетка: Леся Никитюк покорила естественной красотой на нежном фото
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