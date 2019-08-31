"Я не худа": Леся Нікітюк в бікіні схвилювала мережу апетитними формами

Шанувальники поспішили запевнити ведучу, що у неї шикарна фігура
Леся Нікітюк разом з батьками та родичами відпочиває в турецькому Бодрумі, насолоджуючись морем, сонцем і смачною їжею. При цьому телеведуча не забуває ділитися з шанувальниками барвистими моментами своєї відпустки і показувати, які вбрання вона "вигулює" на курорті. До речі, нерідко знаменитість вибирає прості і зручні літні луки і навіть не користується косметикою.
На новому фото в своєму Instagram Леся вирішила побалувати ппідписників знімком в бікіні. Харизматична ведуча позує в квітчастому купальнику, солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах, присівши на огорожу. З променистої усмішки видно, що артистка дуже задоволена своїм відпочинком.
"Мій рай", - прокоментувала пікантний кадр артистка, причому англійською мовою.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Ще одне фото вона опублікувала в розділі сториз.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери тут же засипали Нікітюк компліментами, захоплюючись її фігурою. Втім, сама зірка дещо самокритична до своїх форм.
"Лесь, що б таке з'їсти, щоб схуднути і стати, як ти?" — запитали у неї в коментарях.
"Я не худа", — відповіла Леся і додала багато сумних смайликів.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі поспішили запевнити дівчину, що у неї просто-таки шикарна і дуже струнка фігура.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк засвітила груди на тлі заходу. Ведуча позувала на балконі свого номера в Туреччині в ефектній зеленій міні-сукні.
Раніше струнка Леся Нікітюк в коротких шортах показала, як розслабляється на пляжі.