ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Wild lady: знойная Тодоренко сразила глубиной декольте на пикантном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.11.2019 - 16:24
Wild lady: знойная Тодоренко сразила глубиной декольте на пикантном фото
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Соблазнительный снимок жены оценил Влад Топалов

Регина Тодоренко сметает всевозможные награды и премии, ведь ее целеустремленость и трудолюбие не остается незамеченными. Например, на недавней церемонии от российского журнала “ОК!” - ОК! Awards “Больше чем звезды” она одержала победу в номинации "Герой сети", и это далеко не первый ее трофей за последнее время! Регина успевает совмещать работу и материнство, а также признается, что готова родить еще одного ребенка – у нее хватит времени и сил на малыша! При этом ведущая выглядит превосходно и блистает на всех светских мероприятиях, которые посещает. Она умеет быть абсолютно разной, и еще одним доказательством этому послужило свежее пикантное фото в Instagram.

Звезда буквально светиться – ее кожа с легким оттенком загара и хайлайтером выглядит идеально ровной и сияющей. Едва уловимый макияж с использованием естественных оттенков лишь подчеркнул естественную красоту девушки, а распущенные локоны добавили образу особую женственность и соблазнительность. Но внимание поклонников привлекло внушительное декольте, которое позволило рассмотреть пышную грудь Регины.

Подписчики ведущей не смогли устоять перед ее знойной красотой. Даже муж Регины оставил сразу несколько комментариев со смайлами в виде пламени.

Wild lady: знойная Тодоренко сразила глубиной декольте на пикантном фото

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Думала, дойдет до суда": Тодоренко удивила признанием о конфликте с Могилевской

  • Знойная девушка
  • Ну вообще!
  • Красотка!
  • Красота - страшная сила!
  • Шикарная! Потрясающая грудь!
  • Регина, ты просто шикарна
  • Ух какая!
  • Wild lady
  • Красотка
  • Завораживающе
  • Фото очень красивое, настоящая королева

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала о материнстве, кардинальных различиях с мужем и особенностях работающей мамы.

Неприятная кульминация: Тодоренко ошарашила признанием о свадьбе с Топаловым "Ножки – загляденье": Тодоренко в экстремальном мини гуляет по теплой Одессе
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь