"Думала, дойдет до суда": Тодоренко удивила признанием о конфликте с Могилевской

Наталья Могилевская и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Артистки не общались несколько лет

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая стала "Женщиной года" по версии журнала Glamour, продолжает удивлять откровенными признаниями. Оказывается, у нее долгое время был серьезный конфликт с певицей и продюсером Натальей Могилевской - девушка даже опасалась судебных разборок! О причинах ссоры ведущая рассказала в программе "Жизнь известных людей".

Напомним, что свою карьеру Тодоренко начала с проекта "Фабрика звезд 2" на Новом канале. После его окончания молодая артистка попала в группу REAL O, продюсером которой была Могилевская. Однако когда Регина решила уйти из коллектива, чтобы начать сольную карьеру, Наталья была резко против.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла. Я полтора месяца находилась в санатории. И мне пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки. Вот выписки от врачей. Чтобы поверили, что таковым является", - рассказала Тодоренко.

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Девушка призналась, что с конца декабря 2013-го она не общалась с бывшим продюсером. Шесть лет артистка боялась с ней даже пересекаться на каких-то мероприятиях - лишь завидев Могилевскую, она начинала паниковать.

Группа REAL O. Регина Тодоренка вторая справа (соцсети)

Их встреча и примирение состоялось во время недавнего эфира Танцев со звездами 2019 в Киеве, где Тодоренко была ведущей балкона, а Могилевская выступала.

"Для меня это очень важный момент в жизни. Я считаю, что закрыла свой гештальт. Эту страницу можно перевернуть смело, - комментирует Регина. - Я не представляю, что она пережила в тот момент. И мне очень хочется извиниться!".

Наталья Могилевская и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья Могилевская сделала похвальное признание о Регине Тодоренко после их встречи на Танцы со звездами 2019. Певица заявила, что "эта девочка далеко пойдёт".