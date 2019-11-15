Самая стильная пара: Тодоренко и Топалов сразили наповал total black выходом

Тодоренко и Топалов блистали в полностью черных образах
Регина Тодоренко похвасталась очередной наградой. Недавно украинская телеведущая и путешественница получила премию “Женщина года” по версии российского журнала Glamour. Регина блистала перед камерами в алом платье-футляре, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Прошло каких-то пару дней и Тодоренко посетила еще одну церемонию, где “отхватила” статуэтку. Речь идет о церемонии российского журнала “ОК!” - ОК! Awards “Больше чем звезды”. На светское событие Тодоренко пришла под руку с Топаловым.
Для начала отметим, что Регина получила статуетку в номинации “Герой сети”. Для стильного выхода перед камерами Тодоренко и Топалов выбрали трендовый total black.
Регина выбрала элегантный костюм со слегка укороченными брюками-стрелками. Отдельного внимания заслуживает жакет оригинального кроя. Ассиметричный покрой жакета оголяет одно плечо. Свой роскошный образ Тодоренко дополнила черными туфлями на шпильке. Волосы собраны в вечернюю прическу.
А вот Топалов отдал предпочтение более торжественному образу в костюме-тройке с бабочкой.
Стильные Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/peopletalkru)
Кстати, в сети также появились фото и видео, на которых можно более детально рассмотреть макияж телеведущей для очередной церемонии. Отметим, что за мейкап отвечала визажист Яна Бузычкина.
“Строгий и немного томный образ для Регины Тодоренко специально для премии ОК!” - подписала фото Бузычкина.
“Я чувствую себя как дорогой автомобиль” - по-моему это лучшее, что можно услышать от своего артиста. Ну а в этом видео, вы сможете, во всей красе рассмотреть макияж который, я так кропотливо создавала, стараясь сохранить золотую середину, чтобы было и сочно и ярко, но при этом без тяжести во взгляде. Скажите как вам, нравится?” - уточняет визажист под видео.
Макияж Регины для премии журнала ОК! (фото: instagram.com/yanabuzychkina)
Видео: instagram.com/yanabuzychkina
Влад Топалов поделился с поклонниками фото со своей звездной супругой, нежно обнимая ее.
“Спасибо огромное ОК! magazine за вашу поддержку и оказанное доверие. Классный вечер! Красивый! С юмором и музыкой. Спасибо за высокую оценку моей жены!
Это было здорово!” - поделился эмоциями музыкант.
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Поклонники Топалова также не оставили его новое фото в стороне:
Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial
Напомним, Наталья Могилевская сделала похвальное признание о Регине Тодоренко после их встречи на Танцы со звездами 2019. Певица заявила, что "эта девочка далеко пойдёт".