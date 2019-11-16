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Wild lady: спекотна Тодоренко вразила глибиною декольте на пікантному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.11.2019 - 16:24
Wild lady: спекотна Тодоренко вразила глибиною декольте на пікантному фото
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

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Регіна Тодоренко змітає всілякі нагороди та премії, адже її цілеспрямованість і працьовитість не залишається непоміченими. Наприклад, на недавній церемонії від російського журналу "ОК!" - ОК! Awards "Більше ніж зірки" вона здобула перемогу в номінації "Герой мережі", і це далеко не перший трофей за останній час! Регіна встигає поєднувати роботу і материнство, а також зізнається, що готова народити ще одну дитину – у неї вистачить часу і сил на малюка! При цьому ведуча виглядає чудово і блищить на всіх світських заходах, які відвідує. Вона вміє бути абсолютно різною, і ще одним доказом цього стало свіже пікантне фото в Instagram.

Зірка буквально світитися – її шкіра з легким відтінком засмаги і хайлайтером виглядає ідеально рівною і сяючою. Ледь вловимий макіяж з використанням природних відтінків лише підкреслив природну красу дівчини, а розпущені локони додали образу особливу жіночність і спокусливість. Але увагу шанувальників привернуло значне декольте, яке дозволило розглянути пишні груди Регіни.

Підписники ведучої не змогли встояти перед її жагучою красою. Навіть чоловік Регіни залишив відразу кілька коментарів зі смайлами у вигляді полум'я.

Wild lady: спекотна Тодоренко вразила глибиною декольте на пікантному фото

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

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  • Спекотна дівчина
  • Ну взагалі!
  • Красуня!
  • Краса - страшна сила!
  • Шикарна! Приголомшливі груди!
  • Регіна, ти просто шикарна
  • Ух яка!
  • Wild lady
  • Красуня
  • Заворожуюче
  • Фото дуже гарне, справжня королева

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про материнство, кардинальні відмінності з чоловіком і особливості працюючої мами.

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