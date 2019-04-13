Взгляд не отвести: Слава из НеАнгелов взбудоражила "аппетитным" фото в бассейне

Певица решила "слегка перекусить" не выходя из воды
Слава Каминская из группы НеАнгелы всегда могла похвастаться подтянутой фигурой, а в последнее время стала еще стройнее благодаря интервальному голоданию. Сейчас артистка находится на отдыхе в Израиле и уже успела блеснуть пышной грудью на пикантном фото. Однако она решила на этом не останавливаться и своим новым снимком в Instagram изрядно позабавила подписчиков.
На фото Слава запечатлена в бассейне в сексапильном слитном купальнике красного цвета с черной вставкой-сеточкой в районе груди и живота. При этом певица держит в одной руке тарелку с бургером и картошкой фри, а во второй - бутылку колы, и с наслаждением потягивает газировку через трубочку.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
"Не бойтесь совершенства. Вам все равно никогда его не достичь..."- с юмором прокомментировала публикацию Каминская.
"Аппетитный" снимок вызвал бурю эмоций у поклонников звезды - многие уверены, что фото постановочное и на самом деле артистка не ест такую вредную еду. Своими впечатлениями пользователи сети поделились в комментариях.
Напомним, ранее Слава из НеАнгелов похвасталась отдыхом в Нью-Йорке вместе с мужем Эдгаром Каминским.