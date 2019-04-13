Взгляд не отвести: Слава из НеАнгелов взбудоражила "аппетитным" фото в бассейне

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица решила "слегка перекусить" не выходя из воды

Слава Каминская из группы НеАнгелы всегда могла похвастаться подтянутой фигурой, а в последнее время стала еще стройнее благодаря интервальному голоданию. Сейчас артистка находится на отдыхе в Израиле и уже успела блеснуть пышной грудью на пикантном фото. Однако она решила на этом не останавливаться и своим новым снимком в Instagram изрядно позабавила подписчиков.

На фото Слава запечатлена в бассейне в сексапильном слитном купальнике красного цвета с черной вставкой-сеточкой в районе груди и живота. При этом певица держит в одной руке тарелку с бургером и картошкой фри, а во второй - бутылку колы, и с наслаждением потягивает газировку через трубочку.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Не бойтесь совершенства. Вам все равно никогда его не достичь..."- с юмором прокомментировала публикацию Каминская.

"Аппетитный" снимок вызвал бурю эмоций у поклонников звезды - многие уверены, что фото постановочное и на самом деле артистка не ест такую вредную еду. Своими впечатлениями пользователи сети поделились в комментариях.

"Огооооооооо! Взгляд не отвести)"

"Эти купальники сведут меня с ума"

"Ну да, с таким разве что сфоткаться"

"Крутецкая"

"Ух Вы !!!! Вот это супер фотка!"

"Я навіть не впізнала тебе! агонь"

"Можно подумать, такое едите"

"Взяла тарелку чисто сфоткаться)))"

"Вкусная!!!"

"Вы та женщина, на которую хочется равняться"

"Нет предела совершенству!)"

"А как же ЗОЖ ?"

"Красивая, смелая, самодостаточная. Гармония во ВСЕМ"

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов похвасталась отдыхом в Нью-Йорке вместе с мужем Эдгаром Каминским.