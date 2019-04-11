ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рыжая бестия: Слава из НеАнгелов засветила шикарный бюст в купальнике "под леопард"

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2019 - 10:27
Рыжая бестия: Слава из НеАнгелов засветила шикарный бюст в купальнике "под леопард"
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Мария Бондаренко
Редактор ленты новостей LITE

Поклонники засыпали Каминскую восторженными комментариями

Слава Каминская времени зря на отдыхе не теряет. Напомним, что солистка поп-группы НеАнгелы отправилась с мужем (пластический хирург Эдгар Каминский) на отдых в США. Так, певица прогулялась по Нью-Йорку, у океана, сделала десятки ярких фото в стильных образах, побывала в парке развлечений и т.д. Не обошла стороной Каминская и "вопрос купальников".

На своей instagram-страничке Слава опубликовала действительно "горячее фото", на котором позирует хоть и в закрытом, но от этого не менее провокационном купальнике с леопардовым принтом. При этом у купальника весьма пикантный глубокий вырез в области декольте. Из-за чего видна идеальная грудь солистки НеАнгелов.

Слава одной рукой держит на затылке рыжие волосы, другой – поправляет солнцезащитные очки с красными стеклами.

"Тёлочку вам в ленту" – дерзко подписала снимок 34-летняя Камиснкая.

Слава Каминская

Горячая Слава Каминская в купальнике (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого фото, засыпав любимицу комментариями:

  • Богиня!
  • О боги!!!!! Какая вы, ух какая!
  • Шикарная рыжая бестия)
  • Телочку в леопарде)
  • Как же вам идёт леопард!
  • Телочка что надо! Эдгару повезло. Звезда!
  • Ракета)
  • Славочка! Я Вас очень жду в Тель-Авиве)
  • Красотка!!! Лео очень модный в этом сезоне)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТСелочка

A post shared by Babaslavka (@babaslavka) on

Напомним, что ранее Вика из НеАнгелов появилась в образе невесты. Группа готовит своим поклонникам новый клип на новую песню "Удары".

Также напомним, что до этого Слава немного удивила своих поклонников и "нарвалась" на волну неоднозначных комментариев. Так, Каминская опубликовала фото, на котором показывает результат своей диеты. При этом многие фаны певицы подчеркнули, что она ж слишком похудела.

"Интимный момент": Вика из НеАнгелов насмешила видео верхом на коне "Хочу здесь жить": Слава Каминская в стильном наряде прогулялась у океана
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь