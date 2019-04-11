Рыжая бестия: Слава из НеАнгелов засветила шикарный бюст в купальнике "под леопард"

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники засыпали Каминскую восторженными комментариями

Слава Каминская времени зря на отдыхе не теряет. Напомним, что солистка поп-группы НеАнгелы отправилась с мужем (пластический хирург Эдгар Каминский) на отдых в США. Так, певица прогулялась по Нью-Йорку, у океана, сделала десятки ярких фото в стильных образах, побывала в парке развлечений и т.д. Не обошла стороной Каминская и "вопрос купальников".

На своей instagram-страничке Слава опубликовала действительно "горячее фото", на котором позирует хоть и в закрытом, но от этого не менее провокационном купальнике с леопардовым принтом. При этом у купальника весьма пикантный глубокий вырез в области декольте. Из-за чего видна идеальная грудь солистки НеАнгелов.

Слава одной рукой держит на затылке рыжие волосы, другой – поправляет солнцезащитные очки с красными стеклами.

"Тёлочку вам в ленту" – дерзко подписала снимок 34-летняя Камиснкая.

Горячая Слава Каминская в купальнике (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого фото, засыпав любимицу комментариями:

Богиня!

О боги!!!!! Какая вы, ух какая!

Шикарная рыжая бестия)

Телочку в леопарде)

Как же вам идёт леопард!

Телочка что надо! Эдгару повезло. Звезда!

Ракета)

Славочка! Я Вас очень жду в Тель-Авиве)

Красотка!!! Лео очень модный в этом сезоне)

Напомним, что ранее Вика из НеАнгелов появилась в образе невесты. Группа готовит своим поклонникам новый клип на новую песню "Удары".

Также напомним, что до этого Слава немного удивила своих поклонников и "нарвалась" на волну неоднозначных комментариев. Так, Каминская опубликовала фото, на котором показывает результат своей диеты. При этом многие фаны певицы подчеркнули, что она ж слишком похудела.