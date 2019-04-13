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Погляд не відвести: Слава з НеАнгелів розбурхала "апетитним" фото в басейні

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2019 - 15:09
Погляд не відвести: Слава з НеАнгелів розбурхала "апетитним" фото в басейні
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка вирішила "трохи перекусити" не виходячи з води

Слава Камінська з групи НеАнгели завжди могла похвалитися підтягнутою фігурою, а в останній час стала ще стрункішою завдяки інтервальному голодуванню. Зараз артистка перебуває на відпочинку в Ізраїлі і вже встигла блиснути пишними грудьми на пікантному фото. Проте вона вирішила на цьому не зупинятися і своїм новим знімком в Instagram неабияк потішила підписників.

На фото Слава відображена в басейні в сексапільному злитному купальнику червоного кольору з чорною вставкою-сіточкою в районі грудей і живота. При цьому співачка тримає в одній руці тарілку з бургером і картоплею фрі, а в другій - пляшку коли, і з насолодою потягує газовану воду через трубочку.

Погляд не відвести: Слава з НеАнгелів розбурхала &quot;апетитним&quot; фото в басейні

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Не бійтеся досконалості. Вам все одно ніколи її не досягти..."- з гумором прокоментувала публікацію Камінська.

"Апетитний" знімок викликав бурю емоцій у шанувальників зірки - багато хто впевнені, що фото постановочне та насправді артистка не їсть таку шкідливу їжу. Своїми враженнями користувачі мережі поділилися в коментарях.

  • "Огооооооооо! Погляд не відвести)"
  • "Ці купальники зведуть мене з розуму"
  • "Ну так, з таким хіба що сфоткаться"
  • "Крутецька"
  • "Ух Ти !!!! Ось це супер фотка!"
  • "Я навіть не впізнала тебе! агонь"
  • "Можна подумати, таке їсте"
  • "Взяла тарілку чисто сфоткаться)))"
  • "Смачна!!!"
  • "Ви та жінка, на яку хочеться рівнятися"
  • "Немає межі досконалості!)"
  • "А як же ЗСЖ ?"
  • "Красива, смілива, самодостатня Гармонія у ВСЬОМУ"

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів похвалилася відпочинком в Нью-Йорку разом з чоловіком Едгаром Камінським.

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