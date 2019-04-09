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"Сходили в гости к Трампу": Слава из НеАнгелов похвасталась отдыхом в Нью-Йорке

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.04.2019 - 10:57
"Сходили в гости к Трампу": Слава из НеАнгелов похвасталась отдыхом в Нью-Йорке
Слава Каминская
Мария Бондаренко
Редактор LITE

На фото Слава и Эдгар просто светятся от счастья

Слава Каминская со своим супругом – украинский пластический хирург Эдгар Каминский –  продолжают осуществлять свою "американскую мечту". Отметим, что буквально неделю назад солистка поп-группы НеАнгелы с мужем отправилась в США. Каждый день украинская исполнительница балует поклонниками яркими фотоснимками со своего сказочного отдыха. То по побережью пройдется, то стильный образ покажет… Побывала Слава также и в парке развлечений, где позволила себе нарушить строгую диету и съесть огромный бургер с картошкой фри.

А недавно Слава и Эдгар отправились на экскурсию по Нью-Йорку. При этом в "большом яблоке" солистка НеАнгелов посетила одну из знаковых достопримечательностей – Трамп-тауэр (Башня Трампа) на Манхэттене. Это 58-этажный  небоскреб на одной из самых фешенебельных улиц Нью-Йорка, где сама дорогая недвижимость. Отметим, что огромный бизнес-центр, а также отель был построен на средства нынешнего президента США Дональда Трампа.

Именно в Трамп-тауэр 9 ноября 2016 года Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США. Также здесь он дал свою первую пресс-конференцию в качестве избранного президента США.

Здание считается одной из достопримечательностей Нью-Йорка. А после победы Трампа в предвыборной гонке миллионы туристов со всего мира спешат сделать памятное фото на фоне входа в башню. Не стали исключением Слава и Эдгар Каминские.

Слава Каминская никак не прокомментировала свое новое фото, лишь добавив смайлик Статуи Свободы.

Слава и Эдгар Каминские

Слава и Эдгар Каминские на фоне Башни Трампа (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Каминской также поспешили прокомментировать ее новый снимок:

  • "Какие Вы бубочки"
  • "Красивая пара... Счастья Вашей семье, благополучия, взаимопонимания, любви!"
  • "Вы просто МЕГА крутые!"
  • "Вы Прекрасные"
  • "Красивые путешественники, однако, на нашей стороне"
  • "Там классно внутри. Хотелось бы иметь квартирку в таком доме"
  • "New York, New York!"

Слава Каминская

"Третий раз в этом городе и не устаю удивляться красотам! NY -моя любовь", - подписала снимок Слава

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов напугала чрезмерной худобой, опубликовав фото в красном костюме с шортами. Многие поклонники Славы отметили, что ей вновь пора набрать вес.

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