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В халате на голое тело: обольстительная Тина Кароль без белья взбудоражила фото из спальни

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.02.2020 - 10:46
В халате на голое тело: обольстительная Тина Кароль без белья взбудоражила фото из спальни
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица показала результат пикантной фотосессии

Тина Кароль недавно призналась, что лишь полгода назад она сумела "ожить" после потери горячо любимого мужа Евгения Огира. Уход из жизни родного человека стала для звезды большой трагедией. Сейчас певица готова "расцвести", и об этом свидетельствуют не только ее слова, но и внешний вид. Украинская поп-дива начала выбирать кокетливые и соблазнительные наряды (чего только стоят ее эффектные появления на слепых прослушиваниях шоу Голос страны 2020), а также смелые фотосеты. Так, артистка показала "постельные" фото, сделанные в рамках одной из пикантных фотосессий.

Тина позирует на кровати в одном белоснежном халате, наброшенном на голое тело. Певица игриво приспустила линию плеча, обнажив зону декольте и дав понять, что под домашним нарядом нет белья. Она также частично оголила стройные ножки в кадре. На голове у звезды – белоснежное полотенце, а макияж настолько легкий, что создает эффект отсутствия какого-либо мейкапа.

В халате на голое тело: обольстительная Тина Кароль без белья взбудоражила фото из спальни

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы не смогли устоять перед таким соблазном и поспешили искупать Тину в комплиментах.

  • Какая вкусная Тина Кароль
  • Любимая девочка
  • Очень сексуальная
  • Классная дикая львица
  • Нереально
  • Красотка
  • Ммм, какая нежность
  • Какая красивая!
  • Кисонька
  • Просто огонь

Скриншот комментариев

К слову, ранее Тина уже делилась результатами этого же пикантного фотосета. Снимки получились соблазнительными и игривыми.

В халате на голое тело: обольстительная Тина Кароль без белья взбудоражила фото из спальни

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль свела с ума сеть появлением на фото в пиджаке на голое тело и с фирменной красной помадой на губах.

Нежная кошечка: Тина Кароль зачаровала милым домашним луком Сладкая конфеточка: Тина Кароль "изменила" своей фирменной красной помаде
Новости Украины Тина Кароль
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