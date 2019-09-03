Вышли в люди: стильные Осадчая и Горбунов засветились на Ukrainian Fashion Week

Катя Осадчая и Юрий Горбунов буквально не разлучные на работе и дома. Пара вместе ведет программы, путешествует и посещает светские мероприятия. Одним из последних выходов телеведущих стало посещение показала украинского дизайнера Лилии Пустовит в рамках Ukrainian Fashion Week. Кстати, Катя побывала на открытии мероприятия в оригинальном эффектном наряде с традиционной шляпкой.

Юрий решил поделиться снимком со стильной женой. На снимке Катя позирует в белоснежном платье с набивным цветочным рисунком, а ее муж – в черной рубашке. Стоит отметить, что теледива решилась прийти на светское мероприятие с минимум макияжа и выгла так, сложно на ней нет ни грамма косметики.

"Подивились показ мод! Треба ж знати, у чому в люди вийти! Ліля Пустовіт, Браво!" - подписал стильный кадр Юрий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фото не осталось незамеченным поклонниками пары, которые восхитились гармоничностью Юрия и Кати.

Обожнюю вас! Гармонiя

Красивая пара

Выходите с улыбками вам это очень идет, вы красивая пара

Красивая пара! Юрий, рубашка эта бомбезная. Наверное, Катя выбирала

Какие вы красивые

Красавчики

Вы как инь янь. Круто!

Яка Ви гарна пара. Обожнюю Вас

Ви класнючі

Скриншот комментариев

В сториз телеведущая показала несколько кадров с показа, а также сообщила, что ей с мужем достались места в первом ряду.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая пришла на работу к любимому мужу Юрию Горбунову и посетила спектакль с участием коллег-звезд.