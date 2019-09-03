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Вышли в люди: стильные Осадчая и Горбунов засветились на Ukrainian Fashion Week

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Телеведущие побывали на показе одного из ведущих украинских дизайнеров

Катя Осадчая и Юрий Горбунов буквально не разлучные на работе и дома. Пара вместе ведет программы, путешествует и посещает светские мероприятия. Одним из последних выходов телеведущих стало посещение показала украинского дизайнера Лилии Пустовит в рамках Ukrainian Fashion Week. Кстати, Катя побывала на открытии мероприятия в оригинальном эффектном наряде с традиционной шляпкой.

Юрий решил поделиться снимком со стильной женой. На снимке Катя позирует в белоснежном платье с набивным цветочным рисунком, а ее муж – в черной рубашке. Стоит отметить, что теледива решилась прийти на светское мероприятие с минимум макияжа и выгла так, сложно на ней нет ни грамма косметики.

"Подивились показ мод! Треба ж знати, у чому в люди вийти! Ліля Пустовіт, Браво!" - подписал стильный кадр Юрий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фото не осталось незамеченным поклонниками пары, которые восхитились гармоничностью Юрия и Кати.

  • Обожнюю вас! Гармонiя
  • Красивая пара
  • Выходите с улыбками вам это очень идет, вы красивая пара
  • Красивая пара! Юрий, рубашка эта бомбезная. Наверное, Катя выбирала
  • Какие вы красивые
  • Красавчики
  • Вы как инь янь. Круто!
  • Яка Ви гарна пара. Обожнюю Вас
  • Ви класнючі

Скриншот комментариев

В сториз телеведущая показала несколько кадров с показа, а также сообщила, что ей с мужем достались места в первом ряду.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая пришла на работу к любимому мужу Юрию Горбунову и посетила спектакль с участием коллег-звезд.

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