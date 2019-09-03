ru
ua

Вийшли в люди: стильні Осадча та Горбунов засвітилися на Ukrainian Fashion Week

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Телеведучі побували на показі одного з провідних українських дизайнерів

Катя Осадча та Юрій Горбунов буквально не разлучные на роботі і вдома. Пара разом веде програми, подорожує і відвідує світські заходи. Одним з останніх виходів телеведучих стало відвідування показала українського дизайнера Лілії Пустовіт в рамках Ukrainian Fashion Week. До речі, Катя побувала на відкритті заходу в оригінальному ефектному вбранні з традиційним капелюшком.

Юрій вирішив поділитися знімком зі стильною жінкою. На знімку Катя позує в білосніжній сукні з набивним квітковим малюнком, а її чоловік – в чорній сорочці. Варто відзначити, що теледіва зважилася прийти на світський захід з мінімум макіяжу і выгла так, складно на ній немає ні грама косметики.

"Подивилися показ мод! Треба ж знати, у чому в люди вийти! Ліля Пустовіт, Браво!" - підписав стильний кадр Юрій.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фото не залишилося непоміченим шанувальниками пари, які захопилися гармонійністю Юрія і Каті.

  • Обожнюю вас! Гармонія
  • Гарна пара
  • Виходите з посмішками вам це дуже йде, ви гарна пара
  • Гарна пара! Юрій, сорочка ця бомбезна. Напевно, Катя вибирала
  • Які ви красиві
  • Красунчики
  • Ви як інь янь. Круто!
  • Яка Ви гарна пара. Обожнюю Вас
  • Ви класнючі

Скріншот коментарів

У сторыз телеведуча показала кілька кадрів з показу, а також повідомила, що їй з чоловіком дісталися місця в першому ряду.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча прийшла на роботу до коханого чоловіка Юрія Горбунова і выдвыдала спектакль з участю колег-зірок.

Сама елегантність: Олена Зеленська захопила total red образом у сукні-вишиванці "Я не худа": Леся Нікітюк в бікіні схвилювала мережу апетитними формами
Читати всі новини