"Выбираю платье": Регина Тодоренко показала подготовку к пышной свадьбе

Регина Тодоренко официально вышла замуж за своего избранника, российского певца Влада Топалова, еще 25 октября 2018 года. Тогда ведущая была на последних месяцах беременности, поэтому о пышном торжестве не могло быть и речи - пара просто тихо расписалась и отпраздновала это событие в узком кругу самых близких. Из-за своего положения надеть "настоящее" свадебное платье Регина также не смогла.

Однако еще тогда она призналась, что все же хотела бы отгулять пышную свадьбу со всеми атрибутами и множеством гостей - и этот момент настал. Сейчас Тодоренко активно готовится к предстоящему торжеству. На своей странице в Instagram она показала, как выбирает свадебный наряд.

Отметим, что после рождения сына в декабре прошлого года артистка уже вернула себе прежнюю форму и может похвастаться стройной фигурой.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Да, это я готовлюсь к супер-важному событию. Когда в последний раз я "слезла с пальмы", влюбилась в своего Владислава Михайловича и больше не смогла путешествовать без него! По закону наше совместное путешествие началось 25-го октября (в день рождения @vladtopalovofficial ), мы душевно посидели всей семьей, отпраздновали это событие и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем все это, "лишняя трата денег", - так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой. Скажу вам по секрету (сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ), мой муж - настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой об организации #WeddingParty, потому что знает, хоть снаружи я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ", - откровенно поделилась Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Знаменитость также попросила своих поклонников помочь ей определиться с фасоном наряда для торжества.

"И вот сижу я выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь! Если бы вы видели эскизы, которые подготовила Мария, вы бы тоже рыдали! А вот, кстати, мы сейчас на стадии утверждения платья, подскажите, в чем вы хотите меня видеть на свадьбе?)

1. Пышное платье, а-ля белоснежка.

2. Секси-пекси в обтяжку и с глубоким декольте.

3. Ретро с вуалью в стиле "Гетсби".

4. Платье-сарафан, типа #Джульетта", - написала телеведущая.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловеры искренне порадовались за Тодоренко и оставили множество отзывов, высказывая свое мнение относительно платья невесты.

"Выбирай самое пышное платье принцессы. Такие в жизни редко одеваешь. Свадьба должна быть особенной)"

"Ты принцесса! Фея!!! Сказочный самый добрый персонаж!!!! Ты волшебная!!! И я плачу, свадьба - это так прекрасно. Респект рыцарю :)"

"Конечно, платье принцессы!!! А в других платьях можно и на мероприятия ходить..."

"Одень то, что тебе нравится. Мне кажется, что тебе все подойдет"

"Только в платье принцессы, а-ля Белоснежки ) только так будут ощущения вот того самого чувства .. остальные платья можно будет надеть по случаю годовщин, когда их будете отмечать )"

"Однозначно пышное!!! Все, что ты перечислила, можно надеть в повседневной жизни! А вот пышное свадебное платье только один раз в жизни!"

"Регина, а какая вообще разница в каком платье Мы хотим Вас видеть? Какое больше платье Вам по душе?"

"Только в том платье, что сделает тебя счастливой. Ты всегда красотка!!!"

"Вас хотим видеть сияющей и счастливой!! А значит от платья вы должны быть в восторге и оно должно быть максимально комфортным!!! Тогда вы будете и секси, и гламур и вамп и пр."

Напомним, ранее Регина Тодоренко с букетом ошарашила признанием, что выходит замуж.

Отметим, что Регина Тодоренко озадачила сеть занятиями английским языком с маленьким сыном Михаилом.

Кстати, Регина Тодоренко пожаловалась на нехватку времени на любимого мужа Влада Топалова.