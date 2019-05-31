"Обираю сукню": Регіна Тодоренко показала підготовку до гучного весілля

Регіна Тодоренко офіційно вийшла заміж за свого обранця, російського співака Влада Топалова, ще 25 жовтня 2018 року. Тоді ведуча була на останніх місяцях вагітності, тому про пишне торжество не могло бути й мови - пара просто тихо розписалася і відсвяткувала цю подію у вузькому колі близьких. Через своє положення надіти "справжню" весільну сукню Регіна також не змогла.

Проте ще тоді вона зізналася, що все ж хотіла б відгуляти пишне весілля з усіма атрибутами та безліччю гостей - і цей момент настав. Зараз Тодоренко активно готується до майбутнього торжества. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як вибирає весільний наряд.

Зазначимо, що після народження сина в грудні минулого року артистка вже повернула собі колишню форму і може похвалитися стрункою фігурою.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Так, це я готуюсь до супер-важливої події. Коли в останній раз я "злізла з пальми", закохалася в свого Владислава Михайловича і більше не змогла подорожувати без нього! За законом наша спільна подорож почалася 25-го жовтня (в день народження @vladtopalovofficial ), ми душевно посиділи всією сім'єю, відсвяткували цю подію і розійшлися по домівках. Про велике весілля я і мріяти не могла, начебто й не особливо хотіла бенкетувати: вагітність, пологи, робота, робота, робота... та й навіщо все це, "зайва трата грошей", - так кажуть мої батьки. Ось я і втратила інтерес до цього чарівного свята, коли кожна дівчинка може відчути себе принцесою. Скажу вам по секрету (зараз буду НАХВАЛЮВАТИ), мій чоловік - справжній лицар! Він наполіг на весіллі і домовився зі своєю сестрою про організацію #WeddingParty, тому що знає, хоч зовні я вся така сильна незалежна, але всередині мене живе тендітна попелюшка, яка мріє про ЧАРІВНІСТЬ", - відверто поділилася Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Знаменитість також попросила своїх прихильників допомогти їй визначитися з фасоном вбрання для свята.

"І ось сиджу я вибираю найкрасивішу в світі сукню, вже хочеться плакати прямо на фату, але я тримаюся! Якщо б ви бачили ескізи, які підготувала Марія, ви б теж ридали! А ось, до речі, ми зараз на стадії затвердження сукні, підкажіть, у чому ви хочете мене бачити на весіллі?)

1. Пишне плаття, а-ля білосніжка.

2. Сексі-пексі в обтяжку і з глибоким декольте.

3. Ретро з вуаллю в стилі "Гетсбі".

4. Плаття-сарафан, типу #Джульєтта", - написала телеведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловери щиро пораділи за Тодоренко і залишили безліч відгуків, висловлюючи свою думку щодо сукні нареченої.

"Вибирай саме пишне плаття принцеси. Такі в житті рідко одягаєш. Весілля повинне бути особливим)"

"Ти принцеса! Фея!!! Казковий самий добрий персонаж!!!! Ти чарівна!!! І я плачу, весілля - це так чудово. Респект лицареві :)"

"Звичайно, плаття принцеси!!! А в інших сукнях можна і на заходи ходити..."

"Одягни те, що тобі подобається. Мені здається, що тобі підійде"

"Тільки у сукні принцеси, а-ля Білосніжки ) тільки так будуть відчуття от того самого почуття .. решта плаття можна одягти з нагоди річниць, коли їх будете відзначати )"

"Однозначно пишне!!! Все, що ти перерахувала, можна одягти в повсякденному житті! А ось пишне весільне плаття тільки один раз в житті!"

"Регіна, а яка взагалі різниця в якій сукні Ми хочемо Вас бачити? Яке більше сукню Вам по душі?"

"Тільки в тій сукні, що зробить тебе щасливою Ти завжди красуня!!!"

"Вас хочемо бачити яскравою і щасливою!! А значить від сукні ви повинні бути в захваті і воно повинно бути максимально комфортним!!! Тоді ви будете і сексі, і гламур і вамп та ін."

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко з букетом ошелешила визнанням, що виходить заміж.

Зазначимо, що Регіна Тодоренко спантеличила мережу заняттями англійською мовою з маленьким сином Михайлом.

До речі, Регіна Тодоренко поскаржилася на брак часу на коханого чоловіка Влада Топалова.