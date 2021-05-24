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Всю жизнь тебя люблю: Настя Каменских и Потап отметили вторую годовщину свадьбы

Автор: Lite

Потап и Настя Каменских отпразлновали вторую годовщину свадьбы - 23 мая 2019 года исполнители, скрывавшие свой роман около 13 лет, поженились и устроили пышную свадьбу. Супруги поздравили друг друга трогательными словами и показали новые фото со свадьбы.

Трепетными кадрами Потап и Настя поделились на своих страничках в Instagram.

Так, Потап опубликовал слайд-шоу из свадебных фото с любимой под новую песню "Ровно".

"Ровно всю жизнь я тебя люблю и поздравляю, мое сонечко", - подписал ролик продюсер.

В свою очередь Настя опубликовала подборку ярких кадров со свадьбы.

"Моменты любви", - написала певица.

Настя Каменских растрогала архивными фото со свадьбы с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Также она выложила архивное видео, показав свое утро невесты и моменты того дня.

"Сладкие воспоминания с особенного дня в нашей жизни. С годовщиной нас", - прокомментировала публикацию Каменских.

Поклонники пришли в восторг и искупали пару в поздравлениях и теплых пожеланиях. К слову, многие желают Насте и Потапу обзавестись детьми.

  • Очень красивая была свадьба
  • С самого начала вашего дуэта видела вас парой! Добра и мира Вам
  • Какие классные
  • Яка енергія з цих прекрасних світлин
  • Счастья вам и деток больше
  • Молодці, тепер діточок, як на небі зірочок
  • Боже! Как же это красиво! Любовь, любовь в каждом фото
  • Обожаю. Поздравляю вас, сладкая парочка!
  • Поздравляю вас с этим волшебным праздником любви, оставайтесь такими же милыми, немножко смешными, и трогательными
  • Поздравляю со Второй Годовщиной! Пусть появятся у Вас маленькие Потапчики, которые будут бегать по дому и приносить счастье
  • Ждем красивейших деток, держим за вашу семью кулачки
  • Вы чудесные! Берегите свои чувства

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о праздновании годовщины свадьбы с Потапом и пополнении в семье.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап