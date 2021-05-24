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Все життя тебе люблю: Настя Каменських і Потап відзначили другу річницю весілля

Автор: Lite

Потап і Настя Каменських відсвяткували другу річницю весілля - 23 травня 2019 року виконавці, які приховували свій роман близько 13 років, одружилися і влаштували пишне весілля. Подружжя привітало один одного зворушливими словами і показало нові фото з весілля.

Трепетними кадрами Потап і Настя поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Так, Потап опублікував слайд-шоу з весільних фото з коханою під нову пісню "Рівно".

"Рівно все життя я тебе люблю і вітаю, моє сонечко", - підписав ролик продюсер.

У свою чергу Настя опублікувала добірку яскравих кадрів з весілля.

"Моменти любові", - написала співачка.

Настя Каменських зворушила архівними фото з весілля з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Також вона виклала архівне відео, показавши свій ранок нареченої і моменти того дня.

"Солодкі спогади з особливого дня в нашому житті. З річницею нас", - прокоментувала публікацію Каменських.

Шанувальники прийшли в захват і викупали пару в привітаннях і теплих побажаннях. До слова, багато хто бажає Насті і Потапу обзавестися дітьми.

  • Дуже красиве було весілля
  • З самого початку вашого дуету бачила вас парою! Добра і миру Вам
  • Які Класні
  • Яка енергія з цих прекрасних світлин
  • Щастя вам і діток більше
  • Молодці, тепер діточок, як на небі зірочок
  • Боже! Як же це красиво! Любов, любов в кожному фото
  • Обожнювати. Вітаю вас, солодка парочка!
  • Вітаю вас з цим чарівним святом любові, залишайтеся такими ж милими, трошки смішними, і зворушливими
  • Вітаю з другою річницею! Нехай з'являться у Вас маленькі Потапчики, які будуть бігати по дому і приносити щастя
  • Чекаємо найкрасивіших діток, тримаємо за вашу сім'ю кулачки
  • Ви чудові! Бережіть свої почуття

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про святкування річниці весілля з Потапом і поповнення в родині.

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