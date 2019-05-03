Вся семья в сборе: Виктория Бекхэм показала трогательные фото с дня рождения Дэвида

Виктория и Дэвид Бекхэмы пережили разное, не обошлось и без трудностей и скандалов, однако вот уже 20 лет они вместе и продолжают являться одним из примеров настоящей крепкой любящей семьи. Бывший футболист и певица, а нынче также дизайнер воспитывают четверых очаровательных детей, старший из которых, Бруклин, уже и сам завел девушку. На днях, 2 мая, Дэвиду исполнилось 44 года и в честь такого события все семейство собралось вместе, чтобы отпраздновать.

На своей странице в Instagram Вики поделилась трогательными семейными фото. Судя по снимкам, торжество проходило в ресторане. На первом кадре супруги сидят в обнимку за накрытым столом в окружении всех четверых детей - Бруклина, Ромео, Круза и малышки Харпер.

"Семейный ужин в честь дня рождения Дэвида", - написала Бэкхэм.

Фото: Дэвид и Виктория Бекхэмы с детьми (instagram.com/victoriabeckham)

Она также опубликовала еще два фото - на одном счастливый именинник запечатлен с обожаемой дочуркой. Харпер обняла папу за шею и нежно прижалась к нему.

"Мне кажется, она его любит. С днем рождения, Дэвид!" - с юмором прокомментировала Виктория.

Фото: Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер (instagram.com/victoriabeckham)

На третьем снимке сыновья звездной пары позируют в обнимку и довольно улыбаются.

Фото: Ромео, Бруклин и Круз Бекхэмы (instagram.com/victoriabeckham)

Судя по видео в инстаграм-сторис Виктории, на ужине также присутствовали и родители ее и Дэвида.

Поклонники пришли в восторг от милых фото и отметили в комментариях, что они очень красивая семья и выглядят очень счастливыми, а также присоединились к поздравлениям Дэвиду.

Напомним, Виктория Бекхэм поздравила мужа с днем рождения милым фото, на котором они держатся за руки. На снимке явно выделяется слово "Виктория", вытатуированное на руке Дэвида, и обручальное кольцо на пальце Вики.

"С днем рождения, Дэвид! Ты наше все. Мы так тебя любим… Целуем", - написала дизайнер.

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