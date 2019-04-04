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Выбор иконы стиля: Виктория Бекхэм показала любимые модели платьев из новой капсулы

Lite » Мода 04.04.2019 - 20:32
Выбор иконы стиля: Виктория Бекхэм показала любимые модели платьев из новой капсулы
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Признанная икона стиля рассказала о новой капсульной коллекции

Виктория Бекхэм не устает радовать поклонников новыми стильными вещами от собственного бренда, а также с удовольствием экспериментирует с моделями из прошлых коллекций. Так, недавно она выпустила капсулу платьев VB Dress Capsule, состоящую из 15 настоящих хитов Victoria Beckham разных лет. В нее знаменитая икона стиля включила самые разнообразные модели: платья-футляры, шелковые миди-платья, трикотажные спортивные и, конечно же, утонченные вечерние – одним словом, платья на любой вкус и цвет. Коллекцию она представила несколько дней назад, а недавно подытожила свою работу, написав символический пост в своем Instagram-аккаунте: 

"Я так счастлива, что выпустила мою новую коллекцию платьев, капсулу из 15 предметов с сильными силуэтами, ориентированными на комфорт и легкость. Каждое из платьев знаменует для меня что-то особенное и являет собой ключевую модель определенного периода в прошлом, которую я наделила любимой формой и силуэтом".

Пост она дополнила несколькими снимками, где демонстрирует свои любимые модели из капсулы. На первом она позируем вместе с 20-летним сыном Бруклином Бекхэмом, оба в официальных вечерних нарядах. Звезда завязывает сыну галстук, повернувшись вполоборота к камере таким образом, чтобы продемонстрировать роскошное платье, а вернее – необычный вырез на спине.

Виктория Бекхэм с сыном Бруклином

Виктория Бекхэм с сыном Бруклином (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Для второго снимка она выбрала ярко-зеленое платье длиной до колен с рукавами опять же с открытой спиной. Этот лук она дополнила контрастного оттенка ярко-оранжевыми туфлями и бежевым клатчем. На третьем фото она позирует с любимой подругой – Евой Лонгорией – на красной дорожке. Одета она в том же черном платье в пол, что и на первом снимке, но теперь показав его роскошное глубокое декольте.

Выбор иконы стиля: Виктория Бекхэм показала любимые модели платьев из новой капсулы

Стильная Виктория Бекхэм

Стильная Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Поклонники с удовольствием принялись обсуждать платья, и буквально с первых постов определился их фаворит – зеленое. "Вау", "Горячие модели", "Мои любимые", "Хочу эти платья!", "Мечтаю о зеленом платье и таких же икрах", "Второе просто божественное", "Хочу себе второе", "Второе идеально для Нью-Йорка"…

Чтобы удовлетворить поклонников, Виктория направила их на сайт, где представлены все модели новой капсулы. "Чтобы увидеть подборку платьев, переходите по ссылке в биографии", – написала она.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала роскошную фигуру в элегантном брючном костюме. Дизайнер стала звездной гостьей ряда модных мероприятий в Катаре. 

Так, Наталья Водянова и Виктория Бекхэм появились на открытии Национального музея Катара

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