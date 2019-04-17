День рождения Виктории Бекхэм: 10 уроков красоты иконы стиля

Виктория Бекхэм (коллаж LITE)

Британская икона стиля отмечает 45-летие

Виктория Бэкхем к своему 45-летию успела покорить мир шоу-бизнеса, выйти замуж за одного из самых известных футболистов, родить ему 4-х детей и стать fashion-иконой. А еще – сохранить при этом небывалую стройность, красоту и свежесть. Свои бьюти-тайны она никогда не скрывала, с удовольствием рассказывая их всяческим глянцевым изданиям. Мы собрали главные и, что немаловажно, простые советы, которые помогут выглядеть роскошно с головы до ног. Учимся у знаменитой британки секретным приемам.

№1 Кожа лица: уделяем много внимания

"Вечно молодая" Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Лицу знаменитая красавица уделяет много внимания, не жалея денег на косметические процедуры и лучшие марки уходовых средств. Одно их последних ее открытий, которое буквально взорвало сеть – процедура от прославленного косметолога Гарольд Лансерна, основанная на использовании икры и жемчужной пыльцы. Но такая роскошь, конечно же, по карману далеко не всем. Зато другие советы Виктории – включать в меню сорта жирной рыбы (именно она помогла Бэкхем избавиться от высыпаний, акне и других проблем), часто использовать глубоко увлажняющие маски, не забывать об уходе за шеей, применять роликовый массажер – смело пускать в ход.

№2 Тело: много активности не бывает

Фигура звезды – результат упорных тренировок. Но Виктория отмечает, что они ей абсолютно не в тягость. Встает она рано, чтобы успеть сделать пробежку и небольшую растяжку, а затем приготовить завтрак для Дэвида и детей. В течение дня также может пойти в спортзал, на йогу, танцы или пилатес. Еще знаменитость приучила себя обливаться холодной водой и не забывает о качественном увлажнении кожи. К слову, она признает не только дорогостоящий уход – в ее косметичке есть весьма бюджетный крем Weleda.

№3 Волосы

За свою карьеру Виктория очень редко изменяла привычному темному оттенку. Сейчас она доверяет окрашивание своему мастеру из Лос-Анджелесса, так как считает, что в Лондоне вода слишком жесткая и не позволяет получить нужный цвет. Домашний уход ей обеспечивает линия Oribe, от запаха которой Виктория буквально сходит с ума. А ровный стойкий цвет без выгорания – солнцезащитные спреи и головной убор.

№4 Питание

Чувству стиля и фигуре Виктории Бэкхем можно только позавидовать (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Как и многие знаменитости, Виктория пробовала разные системы питания, пока не выработала идеальную для себя схему. Ее рацион включает много овощей, семян, орехов, полезных жиров. Практически всегда на столе есть авокадо, лосось, курица и зелень. Также она регулярно проверяет кровь на наличие всех необходимых организму витаминов. И не забывает пить много воды.

№5 Макияж

Звезда, недавно объявившая о запуске своего бьюти-бренда, никогда не скрывала своей любви к яркому макияжу. "Если грустно и все не так – просто сделай мейк-ап", – один из любимых советов, который Виктория переняла от мамы. Для выхода она предпочитает фирменные "смоуки" и нейтральные оттенки губ, а на каждый день – естественный макияж с акцентом на идеальные брови. К слову, звезда признается, что брови – ее фетиш, им она готова уделять максимально много времени и скупать массу продуктов по уходу за ними.

№6 Маникюр

Обладательница своего бизнеса и мама 4-х детей, Виктория вечно куда-то спешит. А потому времени на маникюр у нее практически нет, и лучший выход – гель-лак нейтрального оттенка, который подойдет ко всему. Виктория призналась, что раньше увлекалась акрилом, но вернулась к своим натуральным ногтям и очень довольна. Теперь ежедневный ритуал максимально просто – крем для рук и масло для кутикул.

№7 Одежда

Наша героиня не всегда была иконой стиля. Участница знаменитого герлз-бенда и жена знаменитого футболиста могла позволить себе весьма нелепые наряды. "Я оборачиваюсь назад и вспоминаю это с улыбкой", – говорит Виктория. Сегодня основа ее гардероба – идеальные брючные костюмы, жакеты платья из собственной коллекции и джинсы-скинни. А вот крупным солнцезащитным очкам она не изменяет с молодости.

№8 Обувь

Лучший способ сделать образ элегантным и завершенным – подобрать к нему обувь на шпильке. Да, признанная икона стиля редко изменяет каблукам, в последнее время она обожает дополнять наряды контрастными оттенками лодочек. А к тому же заявляет, что от обуви на плоской подошве у нее и вовсе болят ноги. Но в свободное время все же не против сменить туфли на нечто более комфортное – только до следующего мероприятия.

№9 Парфюм

Виктории и Дэвид Бэкхем (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

В юности Виктория была без ума от Chanel No. 5. "Я даже собирала пустые флаконы из-под них", – вспоминает звезда. Затем ассортимент любимчиков расширился – она "подсела" Byredo, Tom Ford и прочие знаменитые марки. А с тех пор как они с Дэвидом выпускают свою линию ароматов, этот вопрос и вовсе отпал. Самое главное – не перебарщивать с духами и не наносить их на волосы, советует Виктория. От этого они пушатся и даже теряют цвет.

№10 Отношение к себе

Однажды Виктория написала самой себе 18-летней трогательное послание, которое облетело сеть. В юности она не считала себя красавицей и, как и многие подростки, сталкивалась со многими проблемами. Но с возрастом приняла свою уникальность, индивидуальность и полюбила себя, после чего жизнь поменялась. Так что теперь она советует не тратить время на самокопание, а заняться самосовершенствованием. К слову, своим возрастом и внешностью она также довольна. "Я не идеальна, но мне и не надо выглядеть так, как будто мне 25… Мне 43, я занимаюсь любимым делом и чувствую себя благословенной небесами", – сказала она пару лет назад. И сегодня, судя по всему, ничего не изменилось.