Вся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рождения

Наталья Водянова – многодетная мама, которая воспитывает четырех сыновей, а также единственную дочь. Девочка, которую назвали в честь реки – Нева, часто фигурирует на странице звезды. Так что подписчики модели знают ее как активную, добрую, веселую и талантливую личность, которая любит ухаживать за цветами и домашним любимцем Галилео. А еще Нева очень похожа на своих маму и папу – британского лорда Джастина Портмана.

Сегодня Нева отмечает 14-летие, и в честь такого события Наталья нашла весьма редкие кадры, на которых девочка позирует сама в разных локациях, а также с мамой и старшим братом. Красочные фото полной мерой передают жизнерадостный характер Невы. В подписи Водянова вспомнила и об остальных достоинствах девочки.

Нева с Натальей и Лукасом (фото: instagram.com/natasupernova)

«Сегодня, 14 лет назад, в моей жизни появилось самое яркое солнце. Ты была настоящей радостью для всех вокруг тебе, и я так горжусь тем, кем ты становишься – ты единственная из нас, кто наиболее сознателен в отношении природы и животных, и постоянно вдохновляешь всех нас. Пусть твое доверие к воей цели и пути будет расти вместе с тобой. Желаю тебе обрести истинное счастье и любить свои испытания так же, как и твои хорошие времена. Люблю тебя бесконечно и надеюсь, что торт с кремом, который я делаю прямо сейчас, так же хорош, как и пахнет».

Нева похожа на обоих родителей (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники принялись восхищаться, какой Нева растет красавицей, и поздравлять девочку. Многие отметили, что она невероятно похожа на маму, а еще – что и сама Наталья выглядит, словно сестра Невы.

Красотка, вся в маму! Здоровья, любви, успехов

С днем рождения красавицу Неву! У моей дочки тоже сегодня день рождения! И вечером я тоже буду делать шоколадный тортик!

Вы самая классная мама на свете для своих детей, пример для подражания для многих девушек, дай Бог вам здоровья

Какие же вы красивые

Такой она у вас чудесный котенок! Пусть будет самой счастливой

Какие чудесные у вас все детки, а вы выглядите, как одна из них

Комментарии к посту Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)