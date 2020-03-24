Вся в маму: Наталя Водянова показала рідкісні архівні фото доньки на честь її дня народження

Наталя Водянова – багатодітна мама, яка виховує чотирьох синів, а також єдину дочку. Дівчинка, яку назвали на честь річки – Нева, часто фігурує на сторінці зірки. Так що послідовувачі моделі знають її як активну, добру, веселу і талановиту особистість, яка любить доглядати за квітами і домашнім улюбленцем Галілео. А ще Нева дуже схожа на своїх маму і тата – британського лорда Джастіна Портмана.

Сьогодні Нева відзначає 14-річчя, і на честь такої події Наталя знайшла досить рідкісні кадри, на яких дівчинка позує сама в різних локаціях, а також з мамою і старшим братом. Барвисті фото повною мірою передають життєрадісний характер Неви. А у підписі Водянова згадала і про інші риси дівчинки.

Нева з Наталею і Лукасом (фото: instagram.com/natasupernova)

«Сьогодні, 14 років тому, в моєму житті з'явилося яскраве сонце. Ти була справжньою радістю для всіх навколо тебе, і я пишаюся тим, ким ти стаєш. Ти єдина з нас, хто найбільш свідомий відносно природи і тварин, і постійно надихаєш всіх нас. Нехай твоя довіра до воей мети та шляху буде рости разом з тобою. Бажаю тобі істинного щастя і любити свої випробування так само, як і твої добрі часи. Люблю тебе безмежно і сподіваюся, що торт з кремом, який я роблю прямо зараз, так само смачний, як і пахне».

Нева схожа на обох батьків (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники почали захоплюватися, якою Нева росте красунею, і вітати дівчинку. Багато хто відзначив, що вона неймовірно схожа на маму, а ще – що і сама Наталя выглядає, немов сестра Неви.

Красуня, вся в маму! Здоров'я, любові, успіхів

З днем народження красуню Неву! У моєї дочки теж сьогодні день народження! І ввечері я теж буду робити шоколадний тортик!

Ви найбільш класна мама на світі для своїх дітей, приклад для наслідування для багатьох дівчат, дай Бог вам здоров'я

Які ж ви гарні

Таке вона у вас чудове кошеня! Нехай буде самою щасливою

Які чудові у вас всі дітки, а ви виглядаєте, як одна з них

Коментарі до посту Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)