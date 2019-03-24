Вся в маму: дочь Веры Брежневой пленила нежным образом

Соня Киперман, 17-летняя старшая дочь известной певицы Веры Брежневой уже несколько раз пробовала свои силы на модельном поприще. Поклонники не раз отмечали, что девушка невероятно похожа на свою звездную маму, а кроме того, явно унаследовала от нее отличную фигуру и чувство стиля. Так, на своей странице в Instagram юная красотка поделилась серией фото в нежном и эффектном образе.

Соня позировала на природе на фоне холма в коротком, но довольно закрытом белом платье и черных ботинках в армейском стиле. Свои светлые волосы она оставила распущенными.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Don’t delete the kisses", - подписала кадры дочка Брежневой, что переводится с английского как: "Не удаляй поцелуи".

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Интересно, что на снимках Киперман - блондинка, хотя недавно она поразила всех сменой имиджа и перекрасилась в брюнетку. Фаны гадают, сделаны ли были фото до преображения, или же девушка решила вернуться к предыдущему цвету волос.

Кроме того, они конечно же восхищаются красотой и "луком" Сони.

"Милашка"

"Don’t delete the combat boots"

"Какая красотка!"

"Очаровательная Соня"

"18 уже исполнилось или в апреле?"

"Красавица!"

"Все-таки решила быть блондинкой?"

Напомним, ранее 17-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман восхитила фигурой в купальнике.

Мы также писали, что дочь Брежневой очаровательная Соня Киперман похвасталась фотосессией, сделанной во время итальянских каникул.