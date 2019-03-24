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Вся в маму: дочка Віри Брежнєвої полонила ніжним образом


Юна красуня порадувала фанів ефектним "луком"

Соня Кіперман, 17-річна старша дочка відомої співачки Віри Брежнєвої вже кілька разів пробувала свої сили на модельному терені. Шанувальники не раз відзначали, що дівчина неймовірно схожа на свою зоряну маму, а крім того, явно успадкувала від неї відмінну фігуру і почуття стилю. Так, на своїй сторінці в Instagram юна красуня поділилася серією фото в ніжному і ефектному образі.

Соня позувала на природі на тлі пагорба в короткій, але досить закритій білій сукні і чорних черевиках в армійському стилі. Своє світлі волосся вона залишила розпущеним.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"don't delete the kisses", - підписала кадри дочка Брежнєвої, що перекладається з англійської як: "Не видаляй поцілунки".

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Цікаво, що на знімках Кіперман - блондинка, хоча недавно вона вразила всіх зміною іміджу та перефарбувалася в брюнетку. Фани гадають, чи зроблені були фото до преображення, або ж дівчина вирішила повернутися до попереднього кольору волосся.

Крім того, вони звичайно ж захоплюються красою і "луком" Соні.

  • "Милашка"
  • "don't delete the combat boots"
  • "Яка красуня!"
  • "Чарівна Соня"
  • "18 вже виповнилось або в квітні?"
  • "Красуня!"
  • "Все-таки вирішила бути блондинкою?"

Нагадаємо, раніше 17-річна дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман захопила фігурою в купальнику.

Ми також писали, що дочка Брежнєвої чарівна Соня Кіперман похвалилася фотосесією, зробленої під час італійських канікул.

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