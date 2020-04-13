Вся в маму: 17-летняя дочь Елены Кравец покорила цветущей красотой

Девушка поинтересовалась у подписчиков, как они проводят карантин
Старшая дочь звезды Квартал 95 Еены Кравец Маша уже вполне самостоятельная - девушка даже живет отдельно от родителей уже какое-то время и отлично справляется. В феврале ей исполнилось 17 лет и звездная мама трогательно поздравила ее в сети, а еще побаловала поклонников архивным фото Марии. Как и все, сейчас девушка соблюдает режим самоизоляции и решила наконец выйти на связь с подписчиками своего Instagram, которых у нее почти 15 тысяч.
Кравец-младшая поделилась нежными и солнечными "карантинными" селфи, на которых позирует в фиолетовой футболке с оранжевым принтом. На лице девушки нет ни капли косметики и она мило изображает разные эмоции на камеру.
Фото: Мария Кравец (instagram.com/ma_kravets)
"как ваш карантин?" - поинтересовалась у фолловеров Маша.
Фото: Мария Кравец (instagram.com/ma_kravets)
Те остались в восторге от юной натуральной красоты девушки и принялись осыпать ее комплиментами, не забыв напомнить и о сходстве со знаменитой мамой.
Скриншот комментариев (instagram.com/ma_kravets)
Напомним, ранее Елена Кравец поразила признанием о том, что она могла бы быть матерью пятерых детей, а не троих - у актрисы было два выкидыша. Кроме 17-летней Маши, у звезды подрастают трехлетние двойняшки Ваня и Катя.