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Вся в маму: дочь Елены Кравец в стильном луке позировала на улицах Лондона

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.03.2020 - 14:29
Вся в маму: дочь Елены Кравец в стильном луке позировала на улицах Лондона
Фото: Маша Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Девушка поражает невероятной схожестью со звездной мамой

В конце февраля старшая дочь звезды Квартал 95 Елены Кравец Маша отпраздновала свой день рождения - девушке исполнилось 17 лет. Конечно же, звездная мама нежно поздравила ее в сети, а заодно порадовала поклонников забавным архивным фото Марии. Сейчас она уже совсем самостоятельная и даже живет отдельно вместе с подружкой, однако при этом в прекрасных отношениях с родителями.

Недавно Маша на своей страничке в Instagram опубликовала яркие снимки со своего отдыха в Лондоне. Юная красотка позирует на смотровой площадке в центре города в стильном образе. Для прогулки она выбрала синие джинсы с завышенной талией и кофту персикового цвета, которую заправила в брюки.

Вся в маму: дочь Елены Кравец в стильном луке позировала на улицах Лондона

Фото: Маша Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Также младшая Кравец похвасталась новой прической - она укоротила волосы и покрасила их в золотистый блонд. На одном из снимков Маша покоряет милой и нежной улыбкой, а на других старается выглядеть задумчиво и загадочно.

"Лондон был хорош", - подписала фото девушка на английском языке.

Вся в маму: дочь Елены Кравец в стильном луке позировала на улицах ЛондонаВся в маму: дочь Елены Кравец в стильном луке позировала на улицах Лондона

Фото: Маша Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Фолловеры засыпали Машу восхищенными комментариями и в очередной раз отметили ее невероятное сходство со знаменитой мамой.

  • Очаровашка
  • Яка красива
  • Копия своих родителей
  • Красота береговая, красота неземная, я сошел с порога.
  • Ты намного круче Лондона
  • Какая улыбка
  • Красотуля
  • Така чарівна дівчина як мама.
  • Так на маму похожа

Вся в маму: дочь Елены Кравец в стильном луке позировала на улицах Лондона

Скриншот комментариев (instagram.com/ma_kravets)

Напомним, ранее счастливая Елена Кравец с дочерью Машей восхитили стильным выходом в свет.

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