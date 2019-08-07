Вся в белом и с цветами: Лилия Подкопаева взбудоражила сеть вдохновляющим обращением

Украинская спортсментка и Олимпийкая чемпионка Лилия Подкопаева привыкла не часто баловать своих поклонником постав в Instagram. Гимнастка ждет появления на свет малыша от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского и находится на последних сроках беременности. Она уже воспитывает двух детей – премного сына Вадима и дочь Каолину от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным. На протяжение своей беременности спортсменка публиковала фото в нежных образах и делилась с подписчиками философскими мыслями о жизненных ценностях. Свежий пост на странице в Instagram Лилии не стал исключением.

Гимнастка запечатлена в белоснежном удлиненном пиджаке с огромным букетом белых роз в руках. Ее волосы гладко аккуратно зачесаны назад и собраны в хвост. В ярком, но элегантном макияж акцент сделан на губы, а из аксессуаров – лишь сдержанные серьги-пуссеты.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Ели стоит выбор между "да" или "нет", выбирайте "да"! Сделайте это. Поцелуйте, обнимите, догоните, встретьтесь, скажите. И пусть выйдет ерунда, зато хоть попытались. Д.Д", - оставила она мотивирующий текст под нежным фото, добавив загадочные инициалы.

В комментариях к фото большинство поклонников согласилось с утверждением Лилии, правда, нашелся повод и для дискуссии. Также фолловеры в один голос отмечали, что гимнаста выглядит потрясающе.

Какая Вы красивая

Красивая

Шикарная!

Нежная, как и эти белые розы.

Неперевершена

Gorgeous

Сын спросил: папа, мне жениться или нет? Отец ответил: Нет. Почему? Спросил сын. - Потому что ты об этом спрашиваешь. Так что, дорогая Лиля, ваше изречение противоречит вековой мудрости.

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Подкопаева покорила выходом в свет в стильной блузке-вышиванке.

Ранее Лилия Подкопаева очаровала нежным фото в белоснежном наряде на последних месяцах беременности.