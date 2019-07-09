"Спасибо за улыбку": беременная Подкопаева восхитила стилем в блузе-вышиванке

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаева уже находится в Атланте

Лилия Подкопаева продолжает наслаждаться своей беременностью. Отметим, что на данный момент украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике ожидает третьего ребенка. При этом 40-летняя Подкопаева воспитывает двоих детей: приемный сын Вадим (13 лет) и родная дочка Каролина (12 лет). Вскоре в семье будет пополнение!

Так, на своей instagram-страничке Лилия делится счастливыми моментами. Похоже, что спортсменка в последнее время чаще отдыхает. Не так давно она побывала с семьей и друзьями в Одессе. И вот, в геометках указала, что на данный момент находится в городе Атланта, столица американского штата Джорджия. Кстати, именно здесь живет избранник украинской спортсменки – бизнесмен Игорь Дубинский. Ранее в СМИ появлялась информация, что в Штатах он живет уже более 25 лет.

Но пока что пара не расписана, а лишь планирует свое бракосочетание. Хотя предложение Дубинский Подкопаевой уже сделал.

На солнечном фото Лилия позирует в простом повседневном образе. На спортсменке – свободные черные шорты, а также объемная блуза-вишиванка с рукавами-фонариками, которая скрывает животик Лилии. Образ дополняют лаковые черные слиперы, такая же черная сумочка на золотой цепочке. Из аксессуаров – солнечные очки. Волосы распущены.

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники Лилии также поспешили прокомментировать ее новое фото:

"Красота! Впрочем, как и всегда"

"Спасибо за улыбку!"

"Як завжди, гарно виглядаєте"

"Как всегда, прекрасная"

"Милота"

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Плдкопаева и Игорь Дубинский (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее Лилия Подкопаева растрогала нежным фото на последних месяцах беременности.

Также до этого Лилия прошлась по гостеприимной Одессе в летнем белом костюме.