Вся в білому і з квітами: Лілія Подкопаєва розбурхала мережа натхненним зверненням

Українська спортсментка і Олимпийкая чемпіонка Лілія Подкопаєва звикла не часто балувати своїх шанувальником постав в Instagram. Гімнастка чекає появи на світ малюка від свого коханого, бізнесмена Ігоря Дубінського та знаходиться на останніх строках вагітності. Вона вже виховує двох дітей – пребагато сина Вадима та дочка Каолін від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним. Протягом своєї вагітності спортсменка публікувала фото в ніжних образах і ділилася з підписниками філософськими думками про життєві цінності. Свіжий пост на сторінці в Instagram Лілії не став винятком.

Гімнастка відображена в білосніжному подовженому піджаку з величезним букетом білих троянд у руках. Її волосся гладко акуратно зачесане назад і зібране у хвіст. У яскравому, але елегантний макіяж акцент зроблений на губи, а з аксесуарів – лише стримані сережки-пуссети.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Якщо стоїть вибір між "так" або "ні", вибирайте "так"! Зробіть це. Поцілуйте, обійміть, доженіть, зустріньтеся, скажіть. І нехай вийде дурниця, зате хоч спробували. Д. Д", - залишила вона мотивуючий текст під ніжним фото, додавши загадкові ініціали.

В коментарях до фото більшість шанувальників погодився з твердженням Лілії, правда, знайшовся привід для дискусії. Також фоловери в один голос зазначали, що гімнаста виглядає приголомшливо.

Яка Ви красива

Красива

Шикарна!

Ніжна, як і ці білі троянди.

Неперевершена

Gorgeous

Син запитав: тато, мені одружуватися чи ні? Батько відповів: Ні. Чому? Запитав син. - Тому що ти про це питаєш. Так що, шановна Ліля, ваше вислів суперечить віковій мудрості.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва підкорила виходом у світ в стильній блузці-вишиванці.

Раніше Лілія Подкопаєва зачарувала ніжним фото в білосніжному вбранні на останніх місяцях вагітності.