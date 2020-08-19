Вслед за мамой: 2-летняя дочь Ким Кардашьян покоряет сеть необыкнвенной красотой

Ким Кардашьян не может надолго оставить пользователей сети без милых фото своих детей. В этот раз главной героиней поста 39-летней звездной мамы стала младшая из 4-х детей – малышка Чикаго. Девочка уже успела заполучить славу самой милой и симпатичной девочки из знаментой династии. Правда, пользователи подозревают, что ее красота отчасти – результат бьюти-экспериментов неугомонной Ким. Тем не менее, когда новое фото Чи-Чи, как нежно называет малышку Ким, появляется в сети, на девочку обрушивается лавина комплиментов.

Новое фото Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Новый кадр сделан во время завтрака – Чикаго сидит напротив тарелки с макаронами и пиццей, вся измазанная едой. Девочка посылает в камеру воздушный поцелуй, точно как ее знаменитая мама. «Настроение каждого дня», – написала Ким под очаровательным фото. Дочку он одела в голубой передничек и сделала ей два хвостика. Фанаты не стали молчать, увидев такую милую картину.

«Она просто маленький ангел», «О боже, это личико! Люблю ее очень сильно», «Самая хорошенькая в мире», «Милашка», «Такая сладкая», «Такая невероятно милая», «Восхитительна», «Выглядит, как маленькая Ким», «Принцесса Чи-Чи», «Твоя малышка слишком милая»…

Ким и Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее Ким выложила в сеть свои фото из юности, на которых позирует в компании подруги. Нужно признать, юная звезда соцсетей и ее действительно дети выглядят очень похожими. Особенно сын Сейнт и Чикаго, как не раз отмечала сама знаменитость.