Мамина принцесса: Ким Кардашьян умилила сеть красотой 2-летней дочери

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала новое фото Чикаго

Ким Крадашьян, которая в последнее время пережила немало стрессовых моментов из-за высказываний мужа в сети, кажется, вновь вернулась к привычной жизни. Бизнесвумен и звезда сети напомнила всем, что в первую очередь она – идеальная мама. 39-летняя знаменитость опубликовала новое фото, на котором позирует вместе с младшей дочерью Чикаго.

Сама Ким одета в кожаные брюки, а также топ с откровенным декольте. Образ «горячей» мамочки дополняет дерзкая прическа – конский хвост с выпущенными прядями у висков, а также яркий макияж. А вот Чикаго Ким нарядила, как настоящую принцессу. Пышное платье с юбкой из голубого фатина, дополненное оборками и расшитое камнями, малышка примерила с изысканным браслетом. Волосы ей убрали в высокую прическу. «Моя бейби Чи-Чи обожает наряжаться, как принцесса, каждый день», – объяснила Ким.

Ким и Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Она просто живая кукла», «Самая милая в мире», «Ты выглядишь, как принцесса Жасмин», «Она такая милая и такая взрослая», «Она просто невероятная, Ким», «Чи-Чи просто восхитительная», «Потому что она принцесса», «Ангел», «Она стала такой большой и красивой», «Чикаго взрослеет с каждым днем», «Вы обе принцессы», – принялись восхищаться поклонники инстадивы.

Ким обожает постить детей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, Чикаго – младшая дочь в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста, которая появилась на свет с помощью услуг суррогатной матери. Девочка славится своей милой внешностью и давно очаровала многочисленных подписчиков 39-летней звезды. Порой, правда, она вызывает не только восторг, но и возмущения. Так, ранее фанаты отметили, что пышные ресницы 2-летней малышки выглядят подозрительно. Многие из них уверены, что Ким отвела девочку на процедуру по наращиванию или ламинированию ресниц.