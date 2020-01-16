Всепоглощающая любовь: Стас Шуринс посвятил жене песню с уникальной историей

Новый хит Стас написал 8 лет назад, готовясь к свадьбе
Свой 2020-й год Стас Шуринс, финалист шоу The Voice Of Germany, решил начать с презентации нового трека. И если предыдущий – You Can Be – был социальным, то новая песня Oxygen относится, скорее, к романтическим. Ее артист посвятил своей супруге, с которой они вместе уже много лет.
Стас Шуринс - Oxygen
Трек станет вторым синглом в трилогии, которая названа в честь первого сингла – You Can Be. Его артист посвятил паралимпийцам. Заключительную премьеру трилогии Стас Шуринс презентует ко Дню всех влюбленных.
Важно: все деньги от скачивания треков Oxygen, You Can Be и последнего из трилогии, будут перенаправлены на помощь паралимпийцам, с которыми артист сотрудничает с момента премьеры песни You Can Be в рамках проекта #LearnFromThem. Подробнее о нем можно узнать, перейдя по хэштегу в Instagram.
Важно: все деньги от скачивания треков Oxygen, You Can Be и последнего из трилогии, будут перенаправлены на помощь юным спортсменам с инвалидностью, с которыми артист сотрудничает с момента премьеры песни You Can Be в рамках проекта #LearnFromThem. Подробнее о нем можно узнать, перейдя по хэштегу в Instagram. Каждый, кто скачает себе песни, автоматически присоединится к помощи детской школе юных спортсменов с нарушениями зрения – будущих паралимпийских чемпионов.
Напомним, ранее Бумбокс показали клип на песни "Твій номер" и "Плющ".