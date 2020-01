Всепоглинаюча любов: Стас Шурінс присвятив дружині пісню з унікальною історією

Свій 2020-й рік Стас Шурінс, фіналіст шоу The Voice Of Germany, вирішив почати з презентації нового треку. І якщо попередній – You Can Be – був соціальним, то нова пісня Oxygen відноситься, скоріше, до романтичних. Її артист присвятив своїй дружині, з якою вони разом вже багато років.

«Цю пісню я написав 8 років тому, коли готувався до весілля, – розповідає Стас. – Тоді я вирішив, що випускати її в світ не буду. Однак, до чергової річниці нашої зрозумів, що настав її час. Oxygen – про велике, справжнє і всепоглинаюче кохання, яке дарує нам нове дихання. Вона не настільки серйозна, як інші треки з мого репертуару. Її можна віднести до романтичних пісень. Думаю, особливо близька вона буде тим, у кого на носі теж така хвилююча подія, як весілля. Так що слухайте і включайте в свій святковий плейлист».

Стас Шурінс - Oxygen

Трек стане другим синглом в трилогії, яка названа в честь першого синглу – You Can Be. Його артист присвятив паралімпійцям. Заключну прем'єра трилогії Стас Шурінс презентує до Дня всіх закоханих.

Важливо: всі гроші від скачування треків Oxygen, You Can Be і останнього з трилогії, будуть перенаправлені на допомогу юним спортсменам з інвалідністю, з якими артист співпрацює з моменту прем'єри пісні You Can Be в рамках проекту #LearnFromThem. Детальніше про нього можна дізнатися, перейшовши по хештегу в Instagram. Кожен, хто завантажить собі пісні, автоматично приєднається до допомоги дитячій школі юних спортсменів з вадами зору – майбутніх паралімпійських чемпіонів.

