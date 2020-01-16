Всепоглинаюча любов: Стас Шурінс присвятив дружині пісню з унікальною історією

Новий хіт Стас написав 8 років тому, готуючись до весілля
Свій 2020-й рік Стас Шурінс, фіналіст шоу The Voice Of Germany, вирішив почати з презентації нового треку. І якщо попередній – You Can Be – був соціальним, то нова пісня Oxygen відноситься, скоріше, до романтичних. Її артист присвятив своїй дружині, з якою вони разом вже багато років.
Стас Шурінс - Oxygen
Трек стане другим синглом в трилогії, яка названа в честь першого синглу – You Can Be. Його артист присвятив паралімпійцям. Заключну прем'єра трилогії Стас Шурінс презентує до Дня всіх закоханих.
Важливо: всі гроші від скачування треків Oxygen, You Can Be і останнього з трилогії, будуть перенаправлені на допомогу паралімпійцям, з якими артист співпрацює з моменту прем'єри пісні You Can Be в рамках проекту #LearnFromThem. Детальніше про нього можна дізнатися, перейшовши по хештегу в Instagram.
Важливо: всі гроші від скачування треків Oxygen, You Can Be і останнього з трилогії, будуть перенаправлені на допомогу юним спортсменам з інвалідністю, з якими артист співпрацює з моменту прем'єри пісні You Can Be в рамках проекту #LearnFromThem. Детальніше про нього можна дізнатися, перейшовши по хештегу в Instagram. Кожен, хто завантажить собі пісні, автоматично приєднається до допомоги дитячій школі юних спортсменів з вадами зору – майбутніх паралімпійських чемпіонів.
Нагадаємо, раніше Бумбокс показали кліп на пісню "Твій номер" і "Плющ".