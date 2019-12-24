Бумбокс показали клип на песни "Твій номер" и "Плющ": украинцы в восторге

Бумбокс показали клип на песни "Твій номер" и "Плющ" (фото: пресс-служба группы)

Андрей Хлывнюк и Ко порадовали украинцев новым видео в преддверии новогодних праздников

Бумбокс показали долгожданный клип на песни "Твій номер" и "Плющ", которые вошли во вторую часть альбома "Таємний Код: Рубікон".

Интересно, что с момента принятия решение снять клип и до его выхода прошло всего 20 дней. На самом деле даже меньше, потому что был снят не один клип, а два - 6 декабря продюсер Бумбокса Алексей Согомонов решил снять клип не только на песню "Твій номер", за которую болеет Андрей Хлывнюк, но соединить ее с песней “Плющ”.

"Эта идея пришла в голову не мне. Приезжаю я такой в офис к себе и тут мне мой партнер Алексей Согомонов говорит: “Андрей, вот послушай меня”. Всегда с этой фразы начинаются какие-то авантюры. Я говорю: “Тааак”. А он дальше: “Тур только закончился. Тебе надо аккумулировать силы, но должны выдать вторую часть пластинки, как ты и обещал в многочисленных интервью. Я хочу сделать видео на две песни сразу”. А я говорю: “Как ты себе это представляешь? Они очень разноплановые”. Он говорит: “Давай снимем на песни “Твій номер” и “Плющ” в такой последовательности одну большую работу”. Я говорю: “А в чем суть? По сюжету они не могут совпадать. Одна песня - “Твій номер” - о любви, о счастье, когда лирический герой летает, влюбившись. А другая, наоборот, на стихи классика украинской литературы Леси Украинки о разлуке. Как можно эти темы вложить в один видеоряд?”. А он мне говорит: “А вот увидишь. Приезжай на площадку, пусть пройдет подготовка как всегда – стилисты, цветовая гамма и прочее. Продюсеры все сделают. А ты приезжай на площадку и все поймешь”, - комментирует новую двойную работу фронтмен группы.

Бумбокс - Твiй номер/Плющ

Новую видеоработу уже успели заценить десятки тысяч поклонников качественной украинской музыки, о чем они пишут в комментариях к клипу.

Якщо слухати ці дві пісні в навушниках в автобусі, то можна закохати в себе пару людей

Сильно! В стилі неповторного Бумбокса!

Ну як ви це робите, ви сяєте навпроти! До мурашок!

Как я люблю этот голос! Эту глубину текстов. Бумбокс всегда в моем сердце!

Подвійний кліп – подвійний респект, дядєчкі!

Емоції зашкалюють. Це просто неймовірно, як можна спочатку драйвувати, а потім сидіти і плакати. Хлопці, браво!

Дякую! Нарешті усмішка Андрія у кліпі! Щирі, добрі, закохані очі! Спасибі вам за те, що робите! Не хочу писати багато, але це бомба!

І нехай це чудове творіння потрапить в топ!

То дуже круто! Я щаслива, що живу з вами в один час і в одній країні! Я в захваті від цих пісень, кожну фразу можна розбирати на цитати. Сльози…

Щиро дякую. Мій ранок почався з посмішки і згадкою про моє перше кохання. Дуже теплі пісні, кожен в них може згадати себе.

Напомним, недавно Потап создал творческое трио с Поляковой и Винником.