"Всем выжившим": уставший Топалов обратился к молодым родителям

Популярный музыкант и муж известной телеведущей Регины Тодоренко не перестает умилять поклонников своим отношением к жене и сыну Михаилу, которого он просто обожает и проводит с ним львиную долю времени. Правда, молодой папа старается быть предельно откровенным со своими фанами и показывает не только привлекательную сторону родительства, но и открыто говорит о трудностях, с которыми успел столкнуться. Так, Влад на Instagram-странице в очередной раз заговорил о хроническом недосыпе и обратился к таким же, как и он, папам и мамам малышей.

Певец опубликовал фото, сделанное во время недавнего семейного отдыха в Турции, куда на пару дней летал к жене и сыну. Он позирует на фоне отельных пейзажей – на заднем фоне виднеются пальмы, шезлонги и мощеная дорожка.

За спиной у Влада без труда можно рассмотреть детскую коляску, но отдельного внимание заслуживает креативная футболка музыканта. На одежде красуется надпись: "Я создал монстра" - так он, шутя, "отзывается" о Мише, - а вот Регина надевает футболку с другим, не менее забавным, принтом – "Мама монстра".

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Поспавши 3 часа, опять в бой! Доброго утра всем выжившим! Желаю мамам и папам сил и терпения", - обратился он к молодым родителям.

Подписчики Влада с пониманием отнеслись к его заявлению, ведь многие из них испытали на себе, что такое первые годы жизни ребенка и с чем приходится ежедневно сталкиваться его родителям.

"Взаимно, силы найдутся, а вот терпения порой не хватает", "Держитесь Влад, это приятные заботы, пусть и трудные. И это временно же", "Благодарю, все пожелания берем - очень актуально. Вам того же!", "Очень хорошо вас понимаю!", "Скоро будет легче выживать!", "Такая она, родительская доля", - успокаивали певца комментаторы.

Напомним, что Регина Тодоренко публично раскрыла обман мужа Влада Топалова. Она, что называется, сдала его с поличным.

Ранее Влад Топалов умилил сеть душевным фото с сыном во время совместного похода в бассейн.