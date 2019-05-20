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"Муж обманывает!" Регина Тодоренко уличила Влада Топалова во лжи

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2019 - 13:29
"Муж обманывает!" Регина Тодоренко уличила Влада Топалова во лжи
Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Ведущая, что называется, сдала мужа с поличным

Популярная телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов – веселая и позитивная семейная пара. Поклонники любят звездную семью за жизнерадостность и открытость, с которой они общаются со своими фанами, а также не перестают умиляться их отношением  друг к другу и заботой о маленьком сыне Михаиле. И никто не ожидал, что Регина публично уличит мужа во лжи! Правда, произошло это в шутливой форме, но повод нашелся серьезный – Влад нарушил диету, хотя регулярно делился с поклонниками отчетами о результатах своего похудения и перехода на правильное питание. Ведущая же показала в сториз Instagram, что на самом деле ест ее муж, который постоянно рассказывает подписчикам о пользе каш и показывает свое диетическое меню.

Так, в тарелке Влада оказалась внушительная порция спагетти, а позже выяснилось, что он не устоял еще и перед пиццей.

"Мой муж вас обманывает! Он не на диете! Посмотрите, что он ест! "Челлендж у меня, челлендж! Полтора месяца, полтора месяца, 1 июля, надо подготовиться",  – забавно передразнила она Влада. "Ты сдала меня! Какая ты!" - возмутился музыкант, которого поймали на горячем.

&quot;Муж обманывает!&quot; Регина Тодоренко уличила Влада Топалова во лжи

&quot;Муж обманывает!&quot; Регина Тодоренко уличила Влада Топалова во лжи

&quot;Муж обманывает!&quot; Регина Тодоренко уличила Влада Топалова во лжи

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

"Вот так вот! Да, я такая жена – справедливая и честная. А ты – жирный", - шутя обратилась она к артисту.

&quot;Муж обманывает!&quot; Регина Тодоренко уличила Влада Топалова во лжи

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Позже Владу пришлось оправдываться перед подписчиками и признаться – он сорвался, но готов отработать все съеденное в тренажерном зале.

"Как вы поняли из Instagram моей жены, очень доброй, я съел макароны и еще чуть-чуть пиццы. Поэтому, сегодня 10 утра, я в зале. Не завтракавши, на голоднй желудок, буду все сгонять. На этой неделе мне, как минимум, нужно 5 или 6 раз сходить в зал", - пожаловался певец, сообщив, что очень хочет спать.

Напомним, что Влад Топалов растрогал сеть милым фото с сыном в бассейне.

Ранее Влад Топалов позабавил видео, на котором он с Региной Тодоренко весело успокаивает маленького сыночка.

Также Влад Топалов показал трогательное видео с сыном Мишей.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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