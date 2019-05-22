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"Всем выжившим": уставший Топалов обратился к молодым родителям

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.05.2019 - 10:29
"Всем выжившим": уставший Топалов обратился к молодым родителям
Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец рассказал о непростых буднях молодого отца

Популярный музыкант и муж известной телеведущей Регины Тодоренко не перестает умилять поклонников своим отношением к жене и сыну Михаилу, которого он просто обожает и проводит с ним львиную долю времени. Правда, молодой папа старается быть предельно откровенным со своими фанами и показывает не только привлекательную сторону родительства, но и открыто говорит о трудностях, с которыми успел столкнуться. Так, Влад на Instagram-странице в очередной раз заговорил о хроническом недосыпе и обратился к таким же, как и он, папам и мамам малышей.

Певец опубликовал фото, сделанное во время недавнего семейного отдыха в Турции, куда на пару дней летал к жене и сыну. Он позирует на фоне отельных пейзажей – на заднем фоне виднеются пальмы, шезлонги и мощеная дорожка.

 За спиной у Влада без труда можно рассмотреть детскую коляску, но отдельного внимание заслуживает креативная футболка музыканта. На одежде красуется надпись: "Я создал монстра" - так он, шутя, "отзывается" о Мише, -  а вот Регина надевает футболку с другим, не менее забавным, принтом – "Мама монстра".

&quot;Всем выжившим&quot;: уставший Топалов обратился к молодым родителям

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Поспавши 3 часа, опять в бой! Доброго утра всем выжившим! Желаю мамам и папам сил и терпения", - обратился он к молодым родителям.

Подписчики Влада с пониманием отнеслись к его заявлению, ведь многие из них испытали на себе, что такое первые годы жизни ребенка и с чем приходится ежедневно сталкиваться его родителям.

"Взаимно, силы найдутся, а вот терпения порой не хватает", "Держитесь Влад, это приятные заботы, пусть и трудные. И это временно же", "Благодарю, все пожелания берем - очень актуально. Вам того же!", "Очень хорошо вас понимаю!", "Скоро будет легче выживать!", "Такая она, родительская доля", - успокаивали певца комментаторы.

Напомним, что Регина Тодоренко публично раскрыла обман мужа Влада Топалова. Она, что называется, сдала его с поличным.

Ранее Влад Топалов умилил сеть душевным фото с сыном во время совместного похода в бассейн.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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