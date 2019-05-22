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"Всім тим, хто вижив": втомлений Топалов звернувся до молодих батьків

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.05.2019 - 10:29
"Всім тим, хто вижив": втомлений Топалов звернувся до молодих батьків
Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак розповів про непрості будні молодого батька

Популярний музикант і чоловік відомої телеведучої Регіни Тодоренко не перестає зворушувати шанувальників своїм ставленням до дружини і сина Михайла, якого він просто обожнює і проводить з ним левову частку часу. Правда, молодий тато намагається бути гранично відвертим зі своїми фанами і показує не тільки привабливу сторону батьківства, але і відкрито говорить про труднощі, з якими встиг зіткнутися. Так, Влад на Instagram-сторінці в черговий раз заговорив про хронічний недосип і звернувся до таких же, як і він, тата і мам малюків.

Співак опублікував фото, зроблене під час недавнього сімейного відпочинку в Туреччині, куди на пару днів літав до дружини і сина. Він позує на тлі готельних пейзажів – на задньому плані видніються пальми, шезлонги і мощена доріжка.

За спиною у Влада легко можна розглянути дитячу коляску, але окремої уваги заслуговує креативна футболка музиканта. На одязі красується напис: "Я створив монстра" - так він, жартуючи, "висловлюється" про Мішу, - а ось Регіна одягає футболку з іншим, не менш кумедним, принтом – "Мама монстра".

&quot;Всім тим, хто вижив&quot;: втомлений Топалов звернувся до молодих батьків

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Поспавши 3 години, знову в бій! Доброго ранку усім живим! Бажаю мамам і татам сил і терпіння", - звернувся він до молодих батьків.

Підписники Влада з розумінням поставилися до його заяви, адже багато з них випробували на собі, що таке перші роки життя дитини і з чим доводиться щодня стикатися батькам.

"Взаємно, сили знайдуться, а ось терпіння деколи не вистачає", "Тримайтеся Влад, це приємні турботи, нехай і важкі. І це тимчасово", "Дякую, всі побажання беремо - дуже актуально. Вам того ж!", "Дуже добре вас розумію!", "Скоро буде легше виживати!", "Така вона, батьківська доля", - заспокоювали співака коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко публічно розкрила обман чоловіка Влада Топалова. Вона, що називається, зловила його на гарячому.

Раніше Влад Топалов розчулив мережу душевним фото з сином під час спільного походу в басейн.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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