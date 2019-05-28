"Все бы так выглядели": 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью

Катя Осадчая – одна из немногих украинских знаменитостей, которая не боится и не стесняется показывать свои фото без макияжа. Более того, телеведущая достаточно часто сама делает и публикую "натуральные" селфи. При этом, конечно же, не обходится без волны критики от недоброжелателей. Но Осадчая, похоже, научилась не обращать на подобные высказывания абсолютно никакого внимания.

Так, на своей instagram-страничке ведущая опубликовала новый, по-настоящему весенний снимок. На фото Катя Осадчая позирует с восхитительным букетом пионов. На телеведущей – ни капли макияжа, она нежно улыбается в камеру. А также никакой вычурной прически – волосы просто собраны в хвост.

"Улюблена пора, улюблені квіти! #травень #півонії" - коротко подписала новый снимок Осадчая.

Весенняя Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Также ведущая отдельно сфотографировала свой ароматный букет:

А вот поклонники Осадчей поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Многие вновь посоветовали не обращать внимания на завистников, ведь Осадчая в 35 лет выглядит отлично:

"Звезды - тоже обычные люди. На работу красятся, одеваются. Дома ходят в домашнем и без макияжа - нормальная ситуация вполне. Очень искреннее фото. Тоже обожаю пионы!"

"А мені імпонує, що Катя не соромиться без мейку. Всі б так виглядали щиро, Ви наче дівчинка) Розумна, трудолюбива і не така як решта. Як на мене одна з кращих жінок на нашому телебаченні!"

"Квітка в квітах))"

"Какое нежное фото!"

"Мені теж подобаються півонії! Ви схожі на неповнолітню дівчинку))"

"Очень красивая, натуральная, женственная, такая домашняя, мягкая и пушистая, очень классная, не все могут себя показать натуральными, и Катюша очень красивая таковая!!!"

"Как ребенок. это ближе в детство наверное, Катя была такая в детстве!"

"Ти така гарна без макіяжу!"

"Любимая ведущая с любимыми цветами – это прекрасно!"

"Катюша – красотка!"

Также в разделе сториз Осадчая опубликовала парочку ярких фото нового рабочего дня. И на этот раз уже с макияжем, прической, в солнечно-желтом платье и в традиционном аксессуаре – шляпке.

Катя Осадчая сообщила, что уже с самого утра была на съемках утренней передачи канала "1+1".

Солнечная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5. Отметим, что в прошедшее воскресенье, 26 мая, состоялся первый выпуск нового 5-го сезона популярного талант-шоу.

Также до этого в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы.