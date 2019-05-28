"Все бы так выглядели": 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью

Осадчая не стесняется показывать свои фото без мейкапа
Катя Осадчая – одна из немногих украинских знаменитостей, которая не боится и не стесняется показывать свои фото без макияжа. Более того, телеведущая достаточно часто сама делает и публикую "натуральные" селфи. При этом, конечно же, не обходится без волны критики от недоброжелателей. Но Осадчая, похоже, научилась не обращать на подобные высказывания абсолютно никакого внимания.
Так, на своей instagram-страничке ведущая опубликовала новый, по-настоящему весенний снимок. На фото Катя Осадчая позирует с восхитительным букетом пионов. На телеведущей – ни капли макияжа, она нежно улыбается в камеру. А также никакой вычурной прически – волосы просто собраны в хвост.
"Улюблена пора, улюблені квіти! #травень #півонії" - коротко подписала новый снимок Осадчая.
Весенняя Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Также ведущая отдельно сфотографировала свой ароматный букет:
А вот поклонники Осадчей поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Многие вновь посоветовали не обращать внимания на завистников, ведь Осадчая в 35 лет выглядит отлично:
Также в разделе сториз Осадчая опубликовала парочку ярких фото нового рабочего дня. И на этот раз уже с макияжем, прической, в солнечно-желтом платье и в традиционном аксессуаре – шляпке.
Катя Осадчая сообщила, что уже с самого утра была на съемках утренней передачи канала "1+1".
Солнечная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5. Отметим, что в прошедшее воскресенье, 26 мая, состоялся первый выпуск нового 5-го сезона популярного талант-шоу.
Также до этого в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы.