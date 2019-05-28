"Все б так виглядали": 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучою зовнішністю

Осадча не соромиться показувати свої фото без макіяжу
Катя Осадча – одна з небагатьох українських знаменитостей, яка не боїться і не соромиться показувати свої фото без макіяжу. Більш того, телеведуча досить часто сама робить і публікую "натуральні" селфі. При цьому, звичайно ж, не обходиться без хвилі критики від недоброзичливців. Але Осадча, схоже, навчилася не звертати на подібні висловлювання абсолютно ніякої уваги.
Так, на своїй instagram-сторінці ведуча опублікувала новий, по-справжньому весняний знімок. На фото Катя Осадча позує з чудовим букетом півоній. На телеведучій – ні краплі макіяжу, вона ніжно посміхається в камеру. А також ніякої зачіски – волосся просто зібране у хвіст.
"Улюблена пора, улюблені квіти! #травень #півонії" - коротко підписала новий знімок Осадча.
Весняна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Також ведуча окремо сфотографувала свій ароматний букет:
А ось шанувальники Осадчої поспішили засипати її захопленими коментарями. Багато знову порадили не звертати уваги на заздрісників, адже Осадча в 35 років виглядає прекрасно:
Також в розділі сторіз Осадча опублікувала парочку яскравих фото нового робочого дня. І на цей раз вже з макіяжем, зачіскою, в сонячно-жовтому платті і в традиційному аксесуарі – капелюшку.
Катя Осадча повідомила, що вже з самого ранку була на зйомках ранкової передачі каналу "1+1".
Сонячна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов захопили фото з Голос. Діти 5. Зазначимо, що минулої неділі, 26 травня, відбувся перший випуск нового 5-го сезону популярного талант-шоу.
Також до цього в стильному вбранні і з коляскою Осадча схвилювала фанів фото з Одеси.