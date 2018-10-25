"Все произошло спонтанно": певец из США спел дуэтом с популярной украинской группой

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Алекс Громаковский выступил на одной сцене с рок-группой СКАЙ

Американский певец и актер с белорусскими корнями Алекс Громаковский, который недавно выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Мамі", в дуэте с Олегом Собчуком спел песню из репертуара группы СКАЙ. Это произошло на концерте популярного коллектива в Броварах.

"Все произошло спонтанно. Но так было даже интереснее! Для меня, как для белоруса, который поет на украинском, было вдвойне приятнее, ведь публика приняла меня тепло и я совершенно не чувствовал себя чужим. Все было очень здорово. Украинцы - самый гостеприимный народ!" - говорит о своем первом украинском выступлении Громаковский.

Импровизированный перфоманс с участием Алекса и Собчука можно посмотреть на странице CHICAGO_UA в социальной сети Facebook.

Алекс Громаковский (фото: пресс-служба артиста)

Алекс Громаковский родился в Беларуси. Профессионально занимался бодибилдингом. Впоследствии начал сниматься в фильмах (в том числе - в комедии "8 первых свиданий"). Сейчас вместе с женой-украинкой живет в Чикаго. Именно в Соединенных Штатах началась его карьера певца. Кстати, выучить украинский Алекса побудили любовь к нашей стране и жена-украинка. Она и помогала осваивать артисту язык.

Ранее LITE писал о том, что вокалист популярной украинской рок-группы "Фіолет", которая недавно посвятила альбом победам и поражениям, Сергей Мартынюк написал роман "Капітан Смуток".

Напомним, не так давно в сети появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина