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"Все сталося спонтанно": співак з США заспівав дуетом з популярним українським гуртом

Lite » Зірки 25.10.2018 - 14:33
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Алекс Громаковський виступив на одній сцені з рок-групою СКАЙ

Американський співак і актор з білоруським корінням Алекс Громаковський, який нещодавно випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі", в дуеті з Олегом Собчуком заспівав пісню з репертуару гурту СКАЙ. Це сталося на концерті популярного колективу в Броварах.

"Все сталося спонтанно. Але так було навіть цікавіше! Для мене, як для білоруса, який співає українською, було вдвічі приємніше, адже публіка прийняла мене тепло і я зовсім не відчував себе чужим. Все було дуже здорово. Українці - самий гостинний народ!" - говорить про свій перший український виступ Громаковський.

Імпровізований перфоманс за участю Алекса і Собчука можна переглянути на сторінці CHICAGO_UA в соціальній мережі Facebook.

&quot;Все сталося спонтанно&quot;: співак з США заспівав дуетом з популярним українським гуртом

Алекс Громаковський (фото: прес-служба артиста)

Алекс Громаковський народився в Білорусі. Професійно займався бодібілдингом. Згодом почав зніматися у фільмах (у тому числі - в комедії "8 перших побачень"). Зараз разом з дружиною-українкою живе в Чикаго. Саме в Сполучених Штатах почалася його кар'єра співака. До речі, вивчити українську Алекса спонукали любов до нашої країни і дружина-українка. Вона й допомагала освоювати артистові мову.

Раніше LITE писав про те, що вокаліст популярного українського рок-гурту "Фіолет", який нещодавно присвятив альбом перемогам і поразкам, Сергій Мартинюк написав роман "Капітан Смуток".

Нагадаємо, не так давно в мережі з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна

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