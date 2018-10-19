Певец из США посвятил матерям украиноязычную песню

Алекс Громаковский (фото: пресс-служба артиста)

Алекс Громаковский презентовал первый трек из будущего украиноязычного альбома

Американский певец и актер с белорусскими корнями Алекс Громаковский выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Мамі".

"Эта песня посвящена всем матерям. В ней говорится о том, как сын (на примере своей матери) пытается тонко почувствовать весь их внутренний мир и природу; окунуться в глубину их мыслей, чувств, переживаний и желаний... И, конечно, о том, что мы должны чаще говорить своим матерям добрые и теплые слова", - комментирует Громаковский.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Кстати, выучить украинский Алекса побудили любовь к нашей стране и жена-украинка. Она и помогала осваивать артисту язык. Со своими украиноязычными песнями "сильнейший певец мира", как уже успели окрестить Громаковского пользователи сети, уже успел выступить на многих фестивалях в США. А недавно его голос имели возможность услышать посетители концерта группы СКАЙ. Во время выступления украинских рокеров состоялся импровизированный перфоманс с участием Алекса и Олега Собчука.

"Все произошло спонтанно. Но так было даже интереснее! Для меня, как для белоруса, который поет на украинском, было вдвойне приятнее, ведь публика приняла меня тепло и я совершенно не чувствовал себя чужим. Все было очень здорово. Украинцы - самый гостеприимный народ!" - говорит о своем первом украинском выступлении Громаковский.

Алекс Громаковский (фото: пресс-служба артиста)

Добавим, что сейчас певец работает над русскоязычным альбомом, а также в ближайшее время обещает показать клип на композицию "Мамі".

Алекс Громаковский родился в Беларуси. Профессионально занимался бодибилдингом. Впоследствии начал сниматься в фильмах (в том числе - в комедии "8 первых свиданий"). Сейчас вместе с женой-украинкой живет в Чикаго. Именно в Соединенных Штатах началась его карьера певца.

Напомним, ранее появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина