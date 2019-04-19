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Ноги от ушей: Ирина Шейк поделилась соблазнительным снимком с моря

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.04.2019 - 11:56
Ноги от ушей: Ирина Шейк поделилась соблазнительным снимком с моря
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель показала фото с отдыха

Знаменитая супермодель Ирина Шейк на днях представила сразу две роскошные коллаборации: она стала лицом обновленной версии аромата Scandal от Jean Paul Gaultier, а также весенне-летней коллекции сумок Versace. Самое время взять паузу и отправиться на заслуженный отдых. Несколько часов назад 33-летняя красавица запостила на своей странице в Instagram снимок на фоне моря.

Ирина Шейк на отдыхе

Ирина Шейк расслабляется у моря (фото: instagram.com/irinashayk)

Знаменитость наслаждается роскошными видами и теплым солнцем, сидя в кресле. На ней надеты ее любимые велосипедки, белая простая футболка, клетчатая рубашка и объемные черные кроссовки на массивной подошве. Казалось бы, обычный снимок, сделанный в лучших традициях отпускных фото.

Но у Ирины Шейк каждый обычный кадр превращается в провокационный и сексуальный, стоит ей только добавить какую-то незначительную деталь. К примеру, продемонстрировать длинные обнаженные ноги. В этот раз Шейк закинула их на парапет, вызвав бурю волнений среди подписчиков.

Ирина Шейк

Ирина Шейк расслабляется у моря (фото: instagram.com/irinashayk)

"Эти ноги", "Самые красивые ноги, которые я видел, и Брэдли должен знать это", "Вы самая красивая женщина в мире!", "Ноги от ушей", "Ирина, несомненная красавица, в любом образе и в каждом настроении, будь то отдых или работа", "Совершенство", "Ошеломляющая красота", "Какие же красивые ноги", "Единственная и неповторимая Ирина", "Королева мира", "Нереальная красотка"…

К слову, Ирина, которая регулярно упоминает в своих постах и сториз давнего друга Рикардо Тиши, и в этот раз не обошла его вниманием.

Снимок она подписала: "Охладить украденные вещи", отметив итальянского дизайнера и дом Burberry, креативным директором которого он является. Она регулярно получает подарки от бренда, которые демонстрирует в своем Instagram. По всей видимости, кроссовки на фото – также презент знаменитого модельера. Сам Рикардо также не преминул запостить роскошные ноги Шейк в своем аккаунте.

Напомним, ранее Ирина Шейк анонсировала новое сотрудничество с Versace - супермодель давно является музой бренда. Шейк снялась в яркой рекламной кампании новых сумочек. 

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