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"Усі красуні": Ірина Шейк показала рідкісне сімейне фото з сестрою і племінниками

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2019 - 12:26
"Усі красуні": Ірина Шейк показала рідкісне сімейне фото з сестрою і племінниками
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Також на фото - племінники Ірини

Ірина Шейк вкрай рідко балує багатомільйонну армію шанувальників (близько 12 млн підписників в мережі instagram) фото і вже тим більше відео зі зі своїми рідними. В цьому питанні 33-річна супермодель дуже закрита людина. Вона ніколи не публікує фото своєї дитини і навіть не ділитися знімками з іменитим чоловіком – актором Бредлі Купером. Хоча здавалося б, Шейк і Купер – публічні особистості, і могли б хоч щодня публікувати фото разом. Але ні, пара ретельно приховує від сторонніх спільне життя.

Не дивно, що шанувальники назвали цим "подарунком" недавню серію фото, опублікованих Іриною.

Так, на своїй instagram-сторінці Шейк показала кілька знімків зі своєю старшою сестрою Тетяною. Відзначається, що Тетяна 22 квітня святкує день народження, з чим і привітала її молодша сестра.

Ірина Шейк з сестрою

Ірина Шейк зі старшою сестрою і племінниками (фото: instagram.com/irinashayk)

На фото також відображені племінники Ірини Шейк. Сім'я перебуває в якомусь парку атракціонів. Ще на кількох знімках Шейк зробила парочку селфі з сестрою. Хоча не виключено, що знімки були зроблені раніше. Просто у зв'язку зі святом супермодель вирішила "підняти архіви".

Звичайно ж, свій пост Ірина супроводила привітанням і навіть з гумором.

"З днем народження, моя сестра! З днем народження, криска", - пише Ірина.

&quot;Усі красуні&quot;: Ірина Шейк показала рідкісне сімейне фото з сестрою і племінниками

Ірина Шейк

Ірина Шейк зі старшою сестрою (фото: instagram.com/irinashayk)

Підписники Ірини також поспішили приєднатися до привітань. Також дуже багато відзначили, що Ірина і Тетяна дуже схожі один на одного. А деякі, до речі, навіть здивувалися тому факту, що у Ірини є сестра. Це ще одне підтвердження тому, як рідко супермодель говорить про своє сімейне життя.

  • "Вау! У тебе є сестра? Так схожі!"
  • "Гарна сім'я"
  • "А сестричка нітрохи не гірше Шейк) Красуні!"
  • "А прикиньте - вони могли б бути як сестри Хадід, тільки крутіше"
  • "Красива сестричка! Хороша порода!)"
  • "У вас і племінниця красунею якою росте"
  • "Дівчинка зліва просто божевільної Краси"
  • "Ірина, це дуже здорово мати поруч таку близьку людину, як Ви з сестрою!"
  • "Солодка дівчина!)"
  • "У тебе прекрасна сестра, Ірино! Добра, красива, скромна. Завжди бережіть цю трепетну любов між вами! А Тетяну з Новим для неї роком! Процвітання"
  • "Сестра - копія Орнелла Муті"

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк поділилася спокусливим знімком з моря. Супермодель вирушила на довгоочікуваний відпочинок.

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