Время не властно: София Ротару покорила цветущим внешним видом на юбилее сына

Сыну артистки Руслану исполнилось 50 лет
Легендарная украинская артистка София Ротару, которая недавно отпраздновала свое 73-летие, продолжает баловать поклонников семейными снимками. Неделю назад был день рождения ее сына Руслана Евдокименко - 24 августа ему исполнилось 50 лет. И лишь сейчас певица решила поделиться в Instagram милыми кадрами с торжества.
Судя по фото, на юбилей Руслана собралась вся семья, а отмечали праздник в особняке Ротару.
На кадрах можно увидеть как знаменитую мать именинника, так и его тетю Аурику, жену и детей. На некоторых снимках Руслан позировал в компании супруги Светланы и детей - 19-летней дочери Сони, которая строит карьеру певицы и модели в США, и 26-летнего сына Анатолия.
Для семейной вечеринки София Михайловна выбрала коричневое льняное платье с вышивкой. Свой образ она дополнила массивными украшениями с жемчугом, красивой укладкой и нежным макияжем и выглядела просто потрясающе.
Внучка Ротару Соня Евдокименко была замечена в бело-голубом шелковом наряде с асимметричным подолом от украинского бренда ELENAREVA за 455 евро.
София Ротару восхитила молодостью и стильным луком на юбилее сына Руслана (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы и отметили в комментариях, что она совсем не выглядит на свой возраст.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы.
К слову, внучка Ротару Соня Евдокименко с оголенными плечами показала тренд в осеннем макияже 2020.