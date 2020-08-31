Время не властно: София Ротару покорила цветущим внешним видом на юбилее сына

Легендарная украинская артистка София Ротару, которая недавно отпраздновала свое 73-летие, продолжает баловать поклонников семейными снимками. Неделю назад был день рождения ее сына Руслана Евдокименко - 24 августа ему исполнилось 50 лет. И лишь сейчас певица решила поделиться в Instagram милыми кадрами с торжества.

Судя по фото, на юбилей Руслана собралась вся семья, а отмечали праздник в особняке Ротару.

На кадрах можно увидеть как знаменитую мать именинника, так и его тетю Аурику, жену и детей. На некоторых снимках Руслан позировал в компании супруги Светланы и детей - 19-летней дочери Сони, которая строит карьеру певицы и модели в США, и 26-летнего сына Анатолия.

Для семейной вечеринки София Михайловна выбрала коричневое льняное платье с вышивкой. Свой образ она дополнила массивными украшениями с жемчугом, красивой укладкой и нежным макияжем и выглядела просто потрясающе.

Внучка Ротару Соня Евдокименко была замечена в бело-голубом шелковом наряде с асимметричным подолом от украинского бренда ELENAREVA за 455 евро.

София Ротару восхитила молодостью и стильным луком на юбилее сына Руслана (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы и отметили в комментариях, что она совсем не выглядит на свой возраст.

Шикарно выглядите, долгих лет вам жизни

Какая же вы красивая!!!

Неописуемая красота! Богиня!!!!

Время над вами не вла стно,вы красотка!!!

Куколка

Вечно молодая

Вот это красота

Вы прекрасны спору нет

Шикарная

Как такое возможно? Ведьма) в хорошем смысле)

Внук,красавчик,ваша копия,очень похож!!!

Прекрасная генетика,такие красивые и талантливые люди.Счастья вам и крепкого здоровья!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы.

К слову, внучка Ротару Соня Евдокименко с оголенными плечами показала тренд в осеннем макияже 2020.