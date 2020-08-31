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Время не властно: София Ротару покорила цветущим внешним видом на юбилее сына

Автор: Марина Настевич

Сыну артистки Руслану исполнилось 50 лет

Легендарная украинская артистка София Ротару, которая недавно отпраздновала свое 73-летие, продолжает баловать поклонников семейными снимками. Неделю назад был день рождения ее сына Руслана Евдокименко - 24 августа ему исполнилось 50 лет. И лишь сейчас певица решила поделиться в Instagram милыми кадрами с торжества.

Судя по фото, на юбилей Руслана собралась вся семья, а отмечали праздник в особняке Ротару.

На кадрах можно увидеть как знаменитую мать именинника, так и его тетю Аурику, жену и детей. На некоторых снимках Руслан позировал в компании супруги Светланы и детей - 19-летней дочери Сони, которая строит карьеру певицы и модели в США, и 26-летнего сына Анатолия.

Для семейной вечеринки София Михайловна выбрала коричневое льняное платье с вышивкой. Свой образ она дополнила массивными украшениями с жемчугом, красивой укладкой и нежным макияжем и выглядела просто потрясающе.

Внучка Ротару Соня Евдокименко была замечена в бело-голубом шелковом наряде с асимметричным подолом от украинского бренда ELENAREVA за 455 евро.

София Ротару восхитила молодостью и стильным луком на юбилее сына Руслана (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы и отметили в комментариях, что она совсем не выглядит на свой возраст.

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  • Внук,красавчик,ваша копия,очень похож!!!
  • Прекрасная генетика,такие красивые и талантливые люди.Счастья вам и крепкого здоровья!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы.

К слову, внучка Ротару Соня Евдокименко с оголенными плечами показала тренд в осеннем макияже 2020.

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