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Яркий штрих: внучка Ротару с оголенными плечами показала тренд в осеннем макияже 2020

Четверг 20 августа 2020 19:57
Яркий штрих: внучка Ротару с оголенными плечами показала тренд в осеннем макияже 2020
Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Ольвия Агаркова

Соня продемонстрировала на себе последние модные тенденции

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко решила пойти по стопам бабушки и уже выпустила несколько треков в соавторстве со своим братом Анатолием, также девушка успешно развивает модельную карьеру и учиться в нью-йоркской Школе дизайна. Она знает толк в последних модных тенденциях и обладает отменным вкусом. Юна красавица решила показать один из трендов осеннего сезона и на своем примере продемонстрировала яркий актуальный макияж.

На нежном лице с едва заметным природным макияжем выделяются бронзово-оранжевые размашистые стрелки. На губах – едва заметный блеск. Она предпочла обойтись без аксессуаров а ее наряд позволил оголить плечи и зону декольте.

"Бесстрашный, но элегантный. Оранжевая подводка для глаз - это удобный способ оживить ваш образ. Другие цвета, с которыми можно попробовать эту тенденцию, - синий и белый!" - написала на английском Соня.

Яркий штрих: внучка Ротару с оголенными плечами показала тренд в осеннем макияже 2020

Яркий штрих: внучка Ротару с оголенными плечами показала тренд в осеннем макияже 2020

Соня Евдокименко показала модный макияж глаз (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Образ девушки первыми оценили родители Светлана и Руслан Евдокименко, а также брат Анатолий. Подписчики девушки не смогли устоять перед одновременно смелым и нежным образом красотки.

  • Красивая
  • Красавица
  • Идеальная
  • Красота
  • Безупречно
  • Красивые глаза

Скриншот комментариев

Ранее Соня опубликовала фото с модным "голым" макияжем на лице и уточнила, что на пике популярности все еще находится минимализм в мейкапе, который помогает сделать образ свежим и естественным.

Яркий штрих: внучка Ротару с оголенными плечами показала тренд в осеннем макияже 2020

Соня любит естественный макияж (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что ранее Соня Евдокименко в купальнике восхитила волнительными изгибами во время фотосета на лужайке.

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Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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