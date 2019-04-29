"Не выживем без тебя": Топалов попросил Тодоренко не бросать его

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Звездная пара развлекается, оставляя друг другу шутливые послания в соцсетях

Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов не дают своим поклонникам скучать, а заодно демонстрируют отменное чувство юмора и умение посмеяться над собой. Так, сначала ведущая оставила креативное послание под фото с мужем, написав, что хотя он "страшный и в морщинах", она все равно его любит. Таким образом она отреагировала на слова хейтеров, которые неоднократно пишут нелицеприятные слова в адрес Влада в сети. Что ж, певец не остался в долгу и на своей странице в Instagram опубликовал "ответочку".

Топалов запостил милое семейное фото, на котором они с Тодоренко в обнимку позируют на улице, а перед ними стоит коляска с маленьким Михаилом. Лицо ребенка заботливо прикрыто от лишних глаз.

В подписи артист шутливо обратился к супруге и попросил не бросать его и сыночка, ведь они не смогут выжить без нее. Причем почему-то Влад написал все на английском языке.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Мишей (instagram.com/vladtopalovofficial)

"2 монстра с их мамой. Дорогая мама! Спасибо тебе за все, чем ты являешься! Ты самая лучшая! Мы любим тебя больше всего в жизни и всегда будем благодарны тебе! Ты исполнила наши мечты! Мы не выживем без тебя! Так что, пожааааалуйста, не бросай нас! Ты нам действительно очень нужна. Это вопрос выживания даже больше, чем комфорта! P.S. Даже несмотря на то, что я старый и уродливый - ты всегда лучшая для меня, несмотря ни на что! Я весь люблю всю тебя! Хорошего всем дня!" - иронично пишет Топалов.

Подписчики по-разному отреагировали на такой неоднозначный пост, однако большинство просто умиляется трогательному семейному фото.

"Мы тоже дочку монстриком называем"

"Вы очень красивая и талантливая семья! Удачи Вам"

"Twix Twix. Сладкая парочка"

"Я рада за вас, що ви щасливі, і світетеся від щастя як сонечко"

"Аааа какие крутые футболки"

"А у нас ЧУДОвище)) многие не понимают и начинают читать морали как же так можно. .. пока и про приставку чудо не расскажешь"

"Вы - отрывные, сумасшедшие! Но это так круто!"

"Вы такие классные. Я вас просто обожаю двоих (троих)"

"Веселая семья ))"

"Классные))) пусть растёт здоровеньким"

"Красивые и счастливые"

"Влад, какая прелесть ты молодец Ты, самый-самый лучший Папа"

"Какая прелесть. Мимимилая семья!!!"

"Бетмэн в коляске очарователен"

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов показали милое утреннее видео с сыном.

Ранее Регина Тодоренко показала трудовые будни с маленьким сыном, которого она берет с собой на работу.

Кстати, Регина Тодоренко в купальнике отметила Пасху в турецком стиле.