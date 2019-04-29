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"Куличей не хватает": Регина Тодоренко показала свой завтрак в Турции

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2019 - 19:56
"Куличей не хватает": Регина Тодоренко показала свой завтрак в Турции
Регина Тодоренко продемонстрировала завтра в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко показывает фото с отдыха

Популярная телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала своим подписчикам завтрак, который ей принесли во время отдыха в Турции. Новое фото Регина опубликовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая также рассказала о том, что она больше всего любит в отелях не спа и пляжи, а завтраки.

"Больше всего в отелях я люблю не спа, не пляж, не номер и даже не вид из окна. Больше всего в отелях я люблю завтрак! Ведь если вид из окна может быть любым, то утренняя трапеза - это всегда красиво! Обожаю эти белоснежные скатерти на столах, красиво выложенные салфетки, сервированную еду, а если сюда добавить еще и шум моря за окном, то утро становится по-настоящему волшебным! Именно так и начался сегодня мой день", - написала телеведущая.

&quot;Куличей не хватает&quot;: Регина Тодоренко показала свой завтрак в Турции

Регина Тодоренко продемонстрировала завтра в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Кром того, она также рассказала, что ее муж Влад Топалов тоже обожает завтраки, и у них даже есть семейная традиция. Раз или два в месяц они выезжают утром в гостиницу на завтрак. Влад набирает бобы и яйца, а Регина - фрукты, блины и овощи.

Пользователи сети также прокомментировали фото Тодоренко.

  • Полстраны на завтрак ещё неделю будет доедать куличи;
  • Кулич естественно на завтрак. Это как оливье 1 января на завтрак;
  • Мы сегодня ели паски и яйца, и завтра мы будем есть их опять, и послезавтра тоже и после-послезавтра... и так пока все наготовленные и надаренные паски и яйца не кончатся!!! С праздником!!!
  • Наверное, как и все, доедаем яйца и куличи;
  • Я люблю турецкий завтрак: сыры, оливки, береки, мед и каймак;
  • Что-то маловато фруктов и овощей у вас на столе;
  • А мы сейчас в Мармарисе и на столе было практически все тоже самое, что и у вас. Куличей не хватает;

Напомним, что Влад Топалов попросил Регину Тодоренко не бросать его.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко показала "страшного и морщинистого" Топалова.

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