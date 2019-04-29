"Куличей не хватает": Регина Тодоренко показала свой завтрак в Турции

Тодоренко показывает фото с отдыха
Популярная телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала своим подписчикам завтрак, который ей принесли во время отдыха в Турции. Новое фото Регина опубликовала на своей странице в Instagram.
Телеведущая также рассказала о том, что она больше всего любит в отелях не спа и пляжи, а завтраки.
"Больше всего в отелях я люблю не спа, не пляж, не номер и даже не вид из окна. Больше всего в отелях я люблю завтрак! Ведь если вид из окна может быть любым, то утренняя трапеза - это всегда красиво! Обожаю эти белоснежные скатерти на столах, красиво выложенные салфетки, сервированную еду, а если сюда добавить еще и шум моря за окном, то утро становится по-настоящему волшебным! Именно так и начался сегодня мой день", - написала телеведущая.
Регина Тодоренко продемонстрировала завтра в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Кром того, она также рассказала, что ее муж Влад Топалов тоже обожает завтраки, и у них даже есть семейная традиция. Раз или два в месяц они выезжают утром в гостиницу на завтрак. Влад набирает бобы и яйца, а Регина - фрукты, блины и овощи.
Пользователи сети также прокомментировали фото Тодоренко.
Напомним, что Влад Топалов попросил Регину Тодоренко не бросать его.
Ранее сообщалось о том, что Тодоренко показала "страшного и морщинистого" Топалова.