"Часу на себе не вистачає": Регіна Тодоренко в купальнику поніжилась у ванній

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведщая розповіла, як доглядає за тілом

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко намагається встигнути все і відразу – вона веде кілька програм, включаючи шоу "Мейкапери" і "П'ятниця з Регіною", знімається в рекламі відомих брендів, а також запустила новий проект для мам, та ще й встигає подорожувати, причому навіть бере з собою маленького сина Михайла. Так, зірка вирушила з малюком в сонячну Туреччину, звідки показує в Instagram яскраві фото.

На свіжому знімку ведуча красується в купальнику оригінального крою, демонструючи прекрасну форму після пологів. Вона ніжиться в пінній ванні, опустивши ноги, і з допомогою спеціальної щітки для сухого масажу доглядає за своїм тілом.

Молода мама зізнається, що вдома у неї абсолютно не вистачає часу на себе, а влаштувати собі СПА і релакс вона може лише пару раз на рік під час відпочинку. Тому справжньою насолодою для неї стало відвідування турецької лазні.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сьогодні я провела півдня відмивалася в турецькому хамамі. Прекрасні турецькі дівчата спочатку відскрабили моє тіло, потім намилили, обдали гарячою водою, завдали якісь неймовірні масла і залишили моє розслаблене і чисте, як у немовляти, тільце, відпочивати. Але таке я можу дозволити собі 1-2 рази в рік на відпочинку. Вдома частіше всього часу на себе зовсім не вистачає. Але у мене, як і у кожної дівчини є свій секрет, як швидко привести шкіру в порядок. Як тільки у мене є 30 вільних хвилин, я засідаю у ванній, распариваю шкіру, очищаю її за допомогою будь-якого мила і наношу невеликими порціями скраб, потім дренажний масаж щіткою!" - поділилася своїм б'юті-лайфхаком зірка.

Шанувальники перш за все звернули увагу не антураж, а на квітучий зовнішній вигляд і фігуру ведучої, захопившись тим, як виглядає мама малюка.

"Який прес... Здуріти, і груди. Дуже прикрашає жінку материнство", "Регіна розумниця! Виглядаєте просто неперевершено, а животик як до дитинки! Розумниця і красуня!", "Красуня, розумниця, позитивчик!", "Яка гарна!", "Ви така класна і красива!" - не скупилися на компліменти підписники.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко оригінально зустріла Великдень в Туреччині, влаштувавши чайну церемонію в одному купальнику і халаті.